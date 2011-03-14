В Японии пострадали ряд компаний с мировым именем

В ходе самого мощного за последние 140 лет землетрясения и цунами в Японии пострадали ряд компаний и корпораций с мировым именем, сообщает Reuters.

В частности, по информации агентства:

Canon рассматривает вопрос о возобновлении производства на трех заводах, незначительно пострадавших от землетрясения;

Honda Motor Co остановила работу всех заводов, кроме одного завода по производству мотоциклов, приостановлены конвейеры всех четырех японских автомобильных сборочных заводов компании;

Panasonic Corp заявила, что продолжающиеся подземные толчки не позволяют ей оценить разрушения двух заводов на севере страны;

Sony Corp - восемь заводов компании на северо-востоке Японии не работали в понедельник;

TOSHIBA остановила завод по производству чипов и видеосенсоров;

Toyota Motor Corp остановила производство на всех 12 заводах в Японии.

Агентство Reuters также отмечает, что в секторе энергетики были автоматически остановлены после землетрясения 11 реакторов на четырех АЭС, таким образом, генерируемая атомными электростанциями мощность была снижена на 53,3% - до 25,6 мегаватт.

Перебои в работе также наблюдаются на японских металлургических и нефтеперерабатывающих предприятиях.