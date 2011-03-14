В январе рост промпроизводства в ЕС составил 0,6%

Брюссель. В январе 2011 года промышленное производство в странах зоны евро выросло на 0,3% по сравнению с декабрем 2010 года, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – также выросло на 0,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с январем 2010 года в январе 2011 года промышленное производство выросло на 6,6% в зоне евро и на 6,8% в ЕС-27.

В январе 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года производство в энергетическом секторе снизилось на 3,1% в зоне евро и на 2,4% в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов выросло на 2,5% в еврозоне и на 2,7% в ЕС-27, товаров непродолжительного использования - сократилось на 0,4% в зоне евро и на 0,2% в ЕС-27. Производство товаров длительного использования выросло на 2,5% в еврозоне и на 2,0% в ЕС-27. Производство в сфере капитальных товаров сократилось на 0,3% в еврозоне, но выросло на 0,6% в ЕС-27.

В январе, по имеющимся данным, наибольший рост промышленного производства по сравнению с декабрем зарегистрирован в Мальте (6,0%), Эстонии (4,2%) и Чехии (3,5%).

Наибольшее снижение - в Португалии (-4,2%), Финляндии (-2,8%) и Латвии (-2,4%).

В январе 2011 года по сравнению с январем 2010 года производство в энергетическом секторе снизилось на 1,9% в еврозоне и на 2,1% в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов выросло на 10,1% в зоне евро и на 10,6% в ЕС-27. Производство в сфере товаров непродолжительного использования выросло на 0,3% в зоне евро и на 1,3% в ЕС-27, производство в сфере товаров длительного использования выросло на 3,8% в еврозоне и на 3,4% в ЕС-27. Производство в сфере капитальных товаров выросло на 12,3% в еврозоне и на 13,1% в ЕС-27

В январе 2011 года, по имеющимся данным, промышленное производство больше всего выросло по сравнению с январем-2010 в Эстонии (28,8%), Словакии (17,1%) и Литве (16,0%).

Снижение зарегистрировано только в Португалии (-1,4%).

В декабре 2010 года, по уточненным данным, промышленное производство выросло на 0,3% в зоне евро и на 0,2% в ЕС-27 по сравнению с ноябрем-2010.

С 1 января 2011 года, в зону евро входят 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.