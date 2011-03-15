Украина увеличила экспорт давальческого сырья на 63,6% – до 3,5 млн. долл.

Украина в январе 2011 года увеличила экспорт давальческого сырья на 63,6% по сравнению с январем 2010 года – до 3,5 млн. долл. США.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По информации Госкомстата, в январе т.г. в Украину импортировано готовой продукции, произведенной из давальческого сырья, на сумму 4,4 млн. долл. (на уровне января 2010 года).

Также в Госкомстате сообщили, что в январе т.г. в Украину поступило иностранного давальческого сырья на 175,9 млн. долл., что на 55,3% больше, чем в январе 2010 года. Объем экспорта готовой продукции, произведенной из импортного давальческого сырья, увеличился против января прошлого года на 82,1% и составил 395,1 млн. долл.