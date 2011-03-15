В Украине импорт минудобрений вырос в 2,4 раза, экспорт – на 49%

Украина в январе 2011 года увеличила импорт минеральных удобрений в 2,4 раза, по сравнению с январем 2010 года, – до 55 млн. 467 тыс. долл. США.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период экспорт минеральных удобрений увеличился на 48,8% – до 131 млн. 174,6 тыс. долл.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2010 году увеличила импорт минеральных удобрений на 62,3% по сравнению с 2009 годом – до 417 млн. 707,5 тыс. долл. США. Экспорт минеральных удобрений увеличился на 9,6% – до 940 млн. 625,4 тыс. долл.