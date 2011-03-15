«АрселорМиттал Кривой Рог» сократил производство готового проката на 4,3%

ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» по итогам января-февраля 2011 г. произвело 796,9 тыс. тонн готового проката, что на 36,3 тыс. тонн, или на 4,3%, меньше, чем за январь-февраль 2010 г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе меткомбината.

За 2 месяца предприятие выплавило 890,4 тыс. тонн стали, что на 58,1 тыс. тонн, или на 6%, меньше, чем по результатам аналогичного периода 2010 г.

За отчетный период «АрселорМиттал Кривой Рог» произвло 767,8 тыс. тонн чугуна, что на 72,4 тыс. тонн, или на 8,6%, меньше показателя за январь-февраль 2010 г.

По данным администрации по производству меткомбината, падение производства началось в январе т. г. из-за остановки на ремонт двух агломашин. В феврале одна из агломашин после капитального ремонта возобновила работу, в результате производство продукции на предприятии стабилизировалось.

Справка УНИАН. ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн. тонн проката, около 7 млн. тонн стали и более 6,7 млн. тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.

«АрселорМиттал Кривой Рог» в 2010 г. увеличил относительно 2009 г. производство основных видов продукции на 19,3-21,6%.