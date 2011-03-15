РФ надеется на оперативную реакцию Украины на предложения по ВТС - депутат Госдумы

Российская сторона передала Украине проект программы военно-технического сотрудничества и надеется на оперативную реакцию украинской стороны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил депутат Госдумы РФ, председатель Подкомитета по военно-техническому сотрудничеству Михаил НЕНАШЕВ в ходе видеомоста Москва-Киев на тему: «Военное и военно-техническое сотрудничество России и Украины: результаты и перспективы».

В частности, он сообщил, что программа подготовлена российской Федеральной службой по ВТС совместно с другими заинтересованными ведомствами и сторонами.

«Если она будет реализована, то это приведет к тому, что качество и уровень военно-технического сотрудничества будет гораздо выше нынешнего уровня, который оценивается в 15%», - сказал он.

М.НЕНАШЕВ отметил, что эта программа не является «отвлеченной от жизни», поскольку касается сотен предприятий украинской и российской сторон.

По словам российского депутата, проблемным моментом является то, что на данный момент российская сторона не может определить, кто является исполнителем со стороны Украины. В связи с этим он ожидает от украинских властей ознакомления с документом в кратчайшие сроки и внесения своих предложений.

«Время идет, каждый месяц дорог, идут предложения с разных стран, поэтому мы бы хотели дать понять украинской стороне, что, если можно, оперативно в это дело вмешаться и эту программу совместную сделать и качественной, и не растягивая по времени», - сказал он.