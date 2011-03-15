ВР усовершенствовала процедуру утилизации военного имущества

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины “О правовом режиме имущества в Вооруженных cилах Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 318 народных депутатов из 400, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что средства от реализации продуктов утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов, зачисляются в государственный бюджет Украины и, по закону о государственном бюджете на соответствующий год, используются для финансирования мероприятий по утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов.

Согласно документу, утилизация военного имущества - проведение организационных, научных, технических, экономических, экологических, санитарных, противоэпидемических и других работ (мероприятий), которые обеспечивают переработку военного имущества.

Восстановленные в ходе таких работ (мероприятий) компоненты военного имущества, в частности агрегаты, системы, изделия или элементы, после ремонта или модернизации и приема их в установленном порядке могут использоваться по назначению в соответствии с законом.

Государственный контроль над утилизацией военного имущества осуществляется Министерством обороны Украины, другими органами государственной власти в соответствии с законом, в том числе путем проверки, ревизии, осмотра и обследования субъекта ведения хозяйства, который проводит утилизацию; осмотра территории или помещения, которые используются для осуществления хозяйственной деятельности, и ознакомления с соответствующими документами.

Кабинет Министров Украины разрабатывает и утверждает Государственную программу утилизации вооружения, военной техники, боеприпасов и другого военного имущества.

Утилизация военного имущества проводится за счет средств государственного бюджета, международной финансовой помощи и других предусмотренных законодательством источников.