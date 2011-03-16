Рост промпроизводства в Украине составил 11,5%

В Украине рост промышленного производства в феврале текущего года по сравнению с февралем 2010 года составил 11,5%, в январе-феврале 2011 года к аналогичному периоду 2010 года – 10,5%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в феврале т.г. по сравнению с январем рост промпроизводства составил 0,9%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в феврале т.г. против февраля 2010 года по отраслям составил: в добывающей промышленности – 5,1% (к январю т.г. – спад 6,5%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – рост 6,7% (к январю т.г. – спад 6,6%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – рост 4% (к январю т.г. – спад 6,5%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в феврале т.г. по сравнению с февралем 2010 года составил 14,9% (к январю т.г. – 4%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован спад на уровне 3,6% (к январю т.г. – рост 3,4%).

В легкой промышленности зафиксирован рост объемов производства на уровне 14,8% (к январю т.г. – 14,4%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – 16,1% (к январю т.г. – 14,2%), в производстве кожи, изделий из нее – 10% (к январю т.г. – 15,4%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в феврале т.г. против февраля 2010 года составил 15,7% (к январю т.г. – 16,3%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – 5,6% (к январю т.г. – 7,7%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – 4,3% (к январю т.г. – спад 1,9%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксирован рост объемов производства на 17,4% (к январю т.г. – 2%), в том числе в химическом производстве – 18% (к январю т.г. – без изменений), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 14,8% (к январю т.г. – 12,7%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – 33,2% (к январю т.г. – 9,6%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в феврале т.г. по сравнению с февралем 2010 года рост производства составил 17,4% (к январю т.г. – спад 5%), в машиностроении зафиксирован рост на уровне 30,1% (к январю т.г. – 16,5%), в частности, в производстве машин и оборудования – 16,9% (к январю т.г. – 14,5%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – 20,1% (к январю т.г. – 13%), в производстве транспортного оборудования – 48,6% (к январю т.г. – 19,8%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 5,9% (к январю т.г. – спад 2%).

Справка УНИАН. В Украине рост промышленного производства в декабре 2010 года, по сравнению с декабрем 2009 года, составил 12,5%, в январе-декабре 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, рост промпроизводства составил 11%.

В декабре против ноября 2010 г. зафиксирован рост на уровне 4,7%.

Рост промпроизводства в январе-феврале 2010 года против января-февраля 2009 года составил 9,4%.