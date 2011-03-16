«ЗАЗ» планирует в мае начать производство автомобилей Lanos и Sens для инвалидов

Крупнейший в Украине производитель легковых автомобилей ЗАО «Запорожский автомобилестроительный завод» (ЗАЗ, г.Запорожье) планирует в мае 2011 года начать производство легковых автомобилей Lanos и Sens с органами ручного управления для лиц с ограниченными возможностями в передвижении вместо снятой с производства в 2010 году «Славуты».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе завода.

В сообщении отмечается, что в настоящее время завод проводит подготовку производства автомобилей.

Первыми будут произведены автомобили, адаптированные к потребностям инвалидов без одной ноги, до конца года планируется провести подготовку автомобилей для инвалидов без обеих ног с двумя здоровыми руками.

Модификации автомобилей для инвалидов без одной ноги будут оборудованы ручным приводом тормозов под правую руку, ручным приводом акселератора на рулевом колесе и педалью сцепления под любую здоровую ногу.

Модификации автомобилей для инвалидов без обеих ног будут оснащаться теми же ручными приводами акселератора, тормозов и автоматическим электровакуумным приводом сцепления (ЭПС), ручным приводом сцепления под левую руку в качестве дублера ЭПС.

Как сообщал УНИАН, в январе-феврале т.г. ЗАЗ увеличил производство легковых автомобилей в 9,1 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 8,639 тыс. штук.

Справка УНИАН. ЗАО «ЗАЗ» - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в Корпорацию «УкрАВТО».

Корпорация «УкрАВТО» – крупнейший производитель автомобилей в Украине и Польше, дистрибьютор и поставщик сервисных услуг. В активе «УкрАВТО» – успешное многолетнее сотрудничество с Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery и «АвтоВАЗ».

В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.