Повышение тарифов на газ увеличит затраты металлургов до 3,4 млрд. грн. – "Металлургпром"

Анонсируемое повышение тарифов на природный газ с 1 апреля увеличит до конца 2011 г. затраты отечественной металлургической отрасли до 3,4 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса сообщил генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ.

По данным «Металлургпрома», с 1 апреля т. г. стоимость природного газа на границе Украины вырастет с 268 долл. за 1 тыс. кубометров - до 300-308 долл.

«Только с учетом газа, потребленного непосредственно металлургическими предприятиями Украины, их затраты на производство составят 2,5 млрд. грн. Еще 900 млн. грн. затрат ожидаются от повышения стоимости поставляемого металлургам сырья, цена которого также вырастет при удорожании природного газа», - отметил В. ХАРАХУЛАХ.

