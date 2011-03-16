В Украине производство азотных удобрений выросло на 21%

Предприятия химической промышленности Украины в январе-феврале 2011 года увеличили выпуск азотных удобрений (минеральных и химических) на 21%, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, – до 485 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в феврале 2011 г. производство азотных удобрений в Украине уменьшилось на 10,5% по сравнению с январем и увеличилось на 20,1% по сравнению с февралем 2010 года – до 229 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году предприятия химической промышленности Украины увеличили выпуск азотных удобрений (минеральных и химических) на 5,4%, по сравнению с 2009 годом, – до 2 млн. 286 тыс. тонн.