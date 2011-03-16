Украина в этом году отменит пошлину на экспорт металлолома

Украина в 2011 году отменит таможенную пошлину на экспорт лома черного и цветных металлов.

Как предает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса сообщил генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ.

По его словам, официальное решение об отмене пошлины будет принято на уровне правительства в ответ на требования Всемирной торговой организации.

В. ХАРАХУЛАХ уточнил, что с начала 2011 г. таможенная пошлина на экспорт лома черных металлов из Украины составляет 14,8 евро за тонну.

По данным «Металлургпрома», в 2011 г. из Украины планируется экспортировать 900 тыс. тонн металлолома. За январь-февраль 2011 г. объем экспорта лома составил 48 тыс. тонн.