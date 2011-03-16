Процесс реорганизации Минпромполитики продлен до середины мая

Процесс реорганизации Министерства промышленной политики Украины продлен до середины мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК сообщил генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ, комментируя отсутствие на данном мероприятии представителей госагентства.

«Практически Минпромполитики не функционирует, а тот орган, который должен быть создан при Министерстве экономики ( Госагентство по управлению государственными корпоративными правами и имуществом - УНИАН), еще не функционирует. Я видел приказ о ликвидации Минпромполитики до 16 мая 2011 года», - отметил В. ХАРАХУЛАХ.

Справка УНИАН. Согласно указу Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА от 9 декабря 2010 года об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти, Министерство промышленной политики Украины реорганизуется в Государственное агентство Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом.