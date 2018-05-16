Рост промышленного производства: реальность или игра цифр?

По итогам февраля 2011 года был зафиксирован рост индекса промышленного производства на 11,5% по сравнению с февралем 2010 года (справочно: этот индекс в феврале 2010 года вырос на 9,4% по сравнению с февралем 2009 года). Как результат, рост индекс промышленного производства за январь-февраль 2011 года составил 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Столь высокий показатель вселяет надежду, что кризис таки действительно позади и теперь экономика Украины вошла в полосу роста. Хочется в это верить. Но всегда берут сомнения, действительно ли это рост производства, а не рост цен, которые в последний момент существенно «разошлись». Если мы действительно хотим ответить на этот непростой вопрос, то стоит сравнить выпуск основных видов продукции в натуральных показателях, чтобы цены не искажали картину.

Сравнение производства основных видов продукции до кризиса (февраль 2008 года) и после кризиса (февраль 2011 года)

Уголь

2008 – 4,8 млн.тонн

2011 – 4,6 млн. тонн

Падение на 4,1%

Нефть

2008 – 248 тыс.тонн

2011 – 185 тыс. тонн

Падение на 25%

Природный и попутный газ

2008 – 1,6 млрд. куб. м

2011 – 1,55 млрд. куб. м

Падение на 3,1%

Говядина

2008 – 13,3 тыс. тонн

2011 – 5,4 тыс. тонн

Падение на 59%

Свинина

2008 – 14,3 тыс. тонн

2011 – 15,0 тыс. тонн

Рост на 4,9%

Колбасные изделия

2008 – 25,5 тыс. тонн

2011 – 28 тыс. тонн

Рост на 9,8%

Подсолнечное масло

2008 – 170,6 тыс. тонн

2011 – 283 тыс. тонн

Рост на 66,4%

Молоко

2008 – 63 тыс. тонн

2011 – 55,8 тыс. тонн

Падение на 11,4%

Ткани

2008 – 9301 тыс. кв. м

2011 – 5892 тыс. кв. м

Падение на 36,6%

Обувь

2008 – 1913 тыс. пар

2011 – 2190 тыс. пар

Рост на 14,8%

Бумага

2008 – 44,6 тыс.тонн

2011 – 51,5 тыс. тонн

Рост на 66,4%

Бензин

2008 – 230,3 тыс.тонн

2011 – 244 тыс. тонн

Рост на 5,9%

Чугун

2008 – 2910 тыс. тонн

2011 – 2206 тыс. тонн

Падение на 24,2%

Сталь

2008 – 2307 тыс.тонн

2011 – 1355 тыс. тонн

Падение на 41,3%

Прокат

2008 – 2010 тыс.тонн

2011 – 1494 тыс. тонн

Падение на 25,7%

Легковые автомобили

2008 – 36,7 тыс. штук

2011 – 8,7 тыс. штук

Падение на 76,3%

Производство электроэнергии

2008 – 17,5 млн. кВт час

2011 – 17,4 тыс. кВт час

Падение на 0,5%

Определенные успехи в украинской экономике присутствуют. Но это прежде всего продукты питания и товары для населения. Именно они обеспечивают рост нашей экономики. Эти отрасли стоит считать приоритетными, так как они могут обеспечить рост экономики Украины и в будущем. Но этого как раз и не происходит. Больше внимание уделяется не этим отраслям, а черной металлургии и машиностроению, которые имеют результаты, но пока что только отрицательные.

Александр Охрименко, председатель Наблюдательного совета банка «Центр» (для УНИАН)