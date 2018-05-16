Рост промышленного производства: реальность или игра цифр?
В феврале 2011 года в Украине был зафиксирован рост индекса промпроизводства. Но действительно ли это рост производства, а не рост цен, которые в последний момент существенно «разошлись»?..
По итогам февраля 2011 года был зафиксирован рост индекса промышленного производства на 11,5% по сравнению с февралем 2010 года (справочно: этот индекс в феврале 2010 года вырос на 9,4% по сравнению с февралем 2009 года). Как результат, рост индекс промышленного производства за январь-февраль 2011 года составил 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Столь высокий показатель вселяет надежду, что кризис таки действительно позади и теперь экономика Украины вошла в полосу роста. Хочется в это верить. Но всегда берут сомнения, действительно ли это рост производства, а не рост цен, которые в последний момент существенно «разошлись». Если мы действительно хотим ответить на этот непростой вопрос, то стоит сравнить выпуск основных видов продукции в натуральных показателях, чтобы цены не искажали картину.
Сравнение производства основных видов продукции до кризиса (февраль 2008 года) и после кризиса (февраль 2011 года)
Уголь
2008 – 4,8 млн.тонн
2011 – 4,6 млн. тонн
Падение на 4,1%
Нефть
2008 – 248 тыс.тонн
2011 – 185 тыс. тонн
Падение на 25%
Природный и попутный газ
2008 – 1,6 млрд. куб. м
2011 – 1,55 млрд. куб. м
Падение на 3,1%
Говядина
2008 – 13,3 тыс. тонн
2011 – 5,4 тыс. тонн
Падение на 59%
Свинина
2008 – 14,3 тыс. тонн
2011 – 15,0 тыс. тонн
Рост на 4,9%
Колбасные изделия
2008 – 25,5 тыс. тонн
2011 – 28 тыс. тонн
Рост на 9,8%
Подсолнечное масло
2008 – 170,6 тыс. тонн
2011 – 283 тыс. тонн
Рост на 66,4%
Молоко
2008 – 63 тыс. тонн
2011 – 55,8 тыс. тонн
Падение на 11,4%
Ткани
2008 – 9301 тыс. кв. м
2011 – 5892 тыс. кв. м
Падение на 36,6%
Обувь
2008 – 1913 тыс. пар
2011 – 2190 тыс. пар
Рост на 14,8%
Бумага
2008 – 44,6 тыс.тонн
2011 – 51,5 тыс. тонн
Рост на 66,4%
Бензин
2008 – 230,3 тыс.тонн
2011 – 244 тыс. тонн
Рост на 5,9%
Чугун
2008 – 2910 тыс. тонн
2011 – 2206 тыс. тонн
Падение на 24,2%
Сталь
2008 – 2307 тыс.тонн
2011 – 1355 тыс. тонн
Падение на 41,3%
Прокат
2008 – 2010 тыс.тонн
2011 – 1494 тыс. тонн
Падение на 25,7%
Легковые автомобили
2008 – 36,7 тыс. штук
2011 – 8,7 тыс. штук
Падение на 76,3%
Производство электроэнергии
2008 – 17,5 млн. кВт час
2011 – 17,4 тыс. кВт час
Падение на 0,5%
Определенные успехи в украинской экономике присутствуют. Но это прежде всего продукты питания и товары для населения. Именно они обеспечивают рост нашей экономики. Эти отрасли стоит считать приоритетными, так как они могут обеспечить рост экономики Украины и в будущем. Но этого как раз и не происходит. Больше внимание уделяется не этим отраслям, а черной металлургии и машиностроению, которые имеют результаты, но пока что только отрицательные.
Александр Охрименко, председатель Наблюдательного совета банка «Центр» (для УНИАН)