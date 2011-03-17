Балаклавское рудоуправление прекратит добычу после 2015 года – «Смарт-холдинг»

Добыча полезных ископаемых в балаклавских месторождениях после 2015 года будет прекращена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор по недвижимости группы компаний «Смарт-холдинг» Сергей ОВЧИННИКОВ в Севастополе во время презентации проекта строительства в Балаклаве современного круглогодичного курорта национального значения Balaklava Green.

«Относительно добычи на существующих месторождениях я ответственно заявляю, что после 2015 добыча полезных ископаемых в данных месторождениях вестись не будет», – сказал он.

При этом С.ОВЧИННИКОВ добавил, что «уже прошло первое решение сессии, которое изменяет целевое назначение земельных участков с промышленного статуса на земли жилой, общественной и комплексной застройки. А после того, как будут подписаны договора аренды земельных участков под изменение целевого назначения, в них будет указано отлагательное условие, тогда добыча будет прекращена».

Пока же, по словам представителя «Смарт-холдинга», добыча продолжается, «чтобы хоть каким-то образом до 2014 года она покрывала те расходы, которые выделяются на формирование ландшафта будущих проектов».

По информации директора по недвижимости, после 2015 года четыре карьера Балаклавского рудоуправления – Таврос, Кадыкой, Псилерахи и Гасфорт – будут перспективно изменены под целевое назначение «рекреация».

Как сообщил С.ОВЧИННИКОВ, сейчас добыча рудоуправления составляет около 8 млн. тонн в год. «Весь щебень, который будет добываться в течение ближайших четырех лет, будет идти на отсыпки и приведение ландшафта в порядок», – сказал он.

Вместе с тем, отметил С.ОВЧИННИКОВ, «Смарт-холдинг» будет рассматривать возможность нахождения новых месторождений, не только для флюсовых, но и для отделочных известняков.

Также он сообщил, что сейчас в «Смарт-холдинге» утверждается новый горный план, согласно которому весь ландшафт четырех отработанных карьеров будет приведен в соответствие требованиям проекта создания в Балаклаве современного круглогодичного курорта Balaklava Green, который на днях бы л презентован на инвестиционном форуме в Каннах. Предварительная оценка стоимости комплексного проекта, рассчитанного на 15 лет, – 1 млрд. долл.