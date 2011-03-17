ММК им. Ильича нарастил производство готового проката на 29,7%

ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» по итогам января-февраля 2011 года произвело 803 тыс. тонн готового проката, что на 29,7%, или 184 тыс. тонн, больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

Согласно сообщению, за 2 месяца т.г. комбинат выплавил 840 тыс. тонн чугуна, что на 17,5%, или 125 тыс. тонн, больше, чем по результатам января-февраля 2010 г.

Кроме того, за отчетный период ММК им. Ильича произвел 1,025 млн. тонн стали, что на 21%, или 178 тыс. тонн, больше показателя за январь-февраль 2010 г.

На 1 марта 2011 года меткомбинат произвел 2,013 млн. тонн агломерата, что на 25,6%, или 411 тыс. тонн, больше, чем за аналогичный период 2010 г.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2010 года ММК им. Ильича произвел 3,982 млн. тонн готового проката, что на 29,2% больше, чем в 2009 году.