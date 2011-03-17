Рост ВВП в феврале составил 6% – Азаров

По предварительным данным Государственного комитета статистики, рост внутреннего валового продукта (ВВП) Украины в феврале текущего года составил 6%, в январе-феврале – 5,5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета Министров.

«Вопреки скепсису, а то и недоброжелательности, рост ВВП в январе-феврале составил 5,5%, при этом в феврале – 6%», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным, рост валового внутреннего продукта в 2010 году против 2009 года составил 4,2%.

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило 15,1% по сравнению с 2008 годом.

В госбюджете на 2011 год предусмотрен рост ВВП на уровне 4,5%.

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