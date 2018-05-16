Украина становится законодателем моды в сфере выпуска идентификационных документов...

В сфере производства электронных документов Украина вошла в топ-10 государств-лидеров по производству высокотехнологичной продукции... В Украине сложилась уникальная ситуация: в стране со слаборазвитой экономикой имеются очень высококвалифицированные научные и инженерные кадры. Но научный и инженерный потенциал в масштабах государства используется абсолютно неэффективно.

Консорциум "ЕДАПС" избрал стратегию сохранения и приумножения научного и инженерного потенциала Украины, эффективного применения его на благо экономики страны. Нам удалось создать условия для продуктивной деятельности этих ученых и инженеров. Об этом и многом другом в интервью рассказал генеральный директор консорциума «ЕДАПС» Евгений ПАВЛОВСКИЙ.

– Евгений Валерьевич, по версии международного журнала «ID World» консорциум «ЕДАПС» входит в топ-50 производителей электронных паспортов. Насколько сложно украинской компании конкурировать на мировом рынке?

– В сфере высоких технологий конкуренция очень высока и добиться результатов мирового уровня можно, лишь приложив серьезные усилия. Консорциум «ЕДАПС» планомерно развивает все направления бизнеса, связанные с разработкой и производством идентификационных документов. Поэтому в упомянутом Вами рейтинге мы не просто входим в топ-50, а являемся лидером этого рейтинга.

– По каким критериям?

– В рейтинге есть 11 номинаций – так называемых, составляющих бизнеса по выпуску и внедрению идентификационных документов. Каждая компания в рейтинге оценивается по наличию в ее ассортименте различных направлений: возможности производства бумажных и пластиковых бланков документов, создания информационных систем, наличия мощностей по персонализации и т.п.

Консорциум «ЕДАПС» имеет все составляющие, перечисленные в рейтинге. Мы из года в год планомерно осваиваем производство различных продуктов, услуг по всем направлениям, связанным с выпуском идентификационных документов. Это позволяет консорциуму предлагать на мировом рынке комплексные решения высочайшего класса «под ключ», что дает нам колоссальные преимущества.

А конкуренция в мире сложилась действительно серьезная. Но здесь есть очень важное уточнение – конкуренция кого и с кем? По аналогии с автомобильным рынком: на нем ведут борьбу за рынки сбыта производители, выпускающие разные по качеству авто. На рынке идентификационных документов та же ситуация. Так вот, если вы хотите купить самую лучшую машину, вы выбираете Rolls-Royce, если желаете приобрести самые лучшие часы – обращаетесь к известным швейцарским производителям. А лучшие в мире идентификационные документы выпускает консорциум «ЕДАПС».

– Что дает Вам основания делать такие смелые заявления?

– Это объективная реальность. Стратегия консорциума, о которой было сказано выше, полностью себя оправдывает. Мы осваиваем производство наукоемкой продукции, начиная с собственных разработок элементной базы и приборостроения и заканчивая внедрением разработок в предлагаемые рынку продукты. В Украине сложилась уникальная ситуация: в стране со слаборазвитой экономикой имеются очень высококвалифицированные научные и инженерные кадры. Этот научный и инженерный потенциал в масштабах государства используется абсолютно неэффективно. Такого потенциала нет ни в одной из европейских стран.

Обратите внимание: компании, представленные в рейтинге, – преимущественно из США, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Швейцарии, Израиля и Японии. Все они – высокоразвитые страны мира. И среди них – Украина. То есть в сфере производства электронных документов наша страна вошла в топ-10 государств-лидеров по производству высокотехнологичной продукции. В какой еще отрасли мы можем похвастаться подобным результатом?

Наши чиновники постоянно говорят о том, что нужно способствовать развитию инноваций и IT-бизнеса. Они говорят, а консорциум «ЕДАПС» это делает. Мы изначально, создавая конгломерат инновационных предприятий, занимающихся производством высокозащищенных документов, избрали стратегию сохранения и приумножения научного и инженерного потенциала Украины, эффективного применения его на благо экономики страны. Нам удалось создать условия для продуктивной деятельности этих ученых и инженеров.

Консорциум активно сотрудничает с Национальной академией наук Украины и ее институтами – Институтом прикладной оптики, Институтом экономики и прогнозирования, Институтом кибернетики и другими. Соучредителем в специализированном предприятии «Голография» (входит в состав консорциума) выступает НАН Украины в лице Института прикладной оптики. Это позволяет консорциуму добиваться высоких результатов и повышать имидж Украины на международной арене.

– Вы привлекали иностранных специалистов?

– Ни одного. Повторюсь, Украина всегда обладала огромным научным потенциалом. Наши специалисты сами разбираются во всех научных и производственных нюансах, создают собственные технологии. Но при наличии огромного научного потенциала, как в Украине, так и во всем мире, не было и сейчас нет ВУЗов, которые выпускали бы специалистов, полностью готовых работать в отрасли электронных идентификационных документов. Этих специалистов, в полном смысле этого слова, выращивали предприятия консорциума.

Приведу показательные цифры. В консорциуме работает более 3200 человек. Более 70% сотрудников имеют высшее образование. Доля молодых специалистов составляет более 60%. 110 человек – специалисты научно-исследовательских департаментов. За последние десять лет молодые кадры, которые у нас работают, стали одними из лучших специалистов в мировой индустрии информационных технологий и защищенной печати.

Результаты такой стратегии налицо. Сегодня консорциум уже выпускает собственное оборудование для персонализации идентификационных документов. Подобным в мире и вовсе занимаются единицы. На выставке INTERGRAF в Барселоне, где в октябре 2010 г. было презентовано это оборудование, представители европейских компаний не могли поверить, что установка (лазер, машинные узлы, программное обеспечение и др.) полностью изготовлена украинской компанией, а не укомплектована из запчастей иностранных производителей. То есть мы создали группу предприятий, которые обеспечивают замкнутый производственный цикл по выпуску документов и информационных систем.

- INTERPOL выбрал консорциум «ЕДАПС» производителем электронных паспортов своей организации. Организация достаточно серьезная – насколько тщательно INTERPOL проверял консорциум?

- Это к слову о конкуренции. Действительно, INTERPOL выбрал консорциум «ЕДАПС» производителем электронных паспортов и идентификационных карт этой Организации. Можете себе представить, какой конкурентный отбор нам пришлось пройти!

Секретный характер деятельности INTERPOL и ее обязательства перед 188 государствами-участниками предполагают проведение всестороннего анализа компании, с которой намерена сотрудничать Организация. Особенно это важно в таком вопросе, как выпуск идентификационных документов. Предприятия консорциума, наши технологии, производственные мощности, финансовая стабильность, наши научные и управленческие возможности, корпоративная структура были подвергнуты самым тщательным проверкам. Была проведена так называемая «процедура должной осмотрительности» Совета директоров консорциума «ЕДАПС». INTERPOL всесторонне проверил как предприятия консорциума в целом, так и каждого руководителя. На основании этой проверки Международная полиция сделала выводы о возможности работы с нашими предприятиями.

– Что, на Ваш взгляд, стало основной причиной того, что INTERPOL выбрал консорциум «ЕДАПС»?

– Такой результат мог принести только комплексный подход. Неспроста я вначале говорил о том, что лучшие в мире документы производит консорциум «ЕДАПС». Мы подготовили для INTERPOL глобальное комплексное решение по производству и внедрению электронных документов. Консорциум не подходил к выполнению проекта формально. Мы помогали в стратегическом планировании проекта, разработке и управлении каналами защищенной передачи данных, создании способов оптимального внедрения нового паспорта (пограничный контроль, процедуры идентификации и т.д.), обучали персонал INTERPOL, технически сопровождаем информационную систему и т.д.

Чтобы качественно реализовать такой сложный проект, мы тщательно знакомились с миссией INTERPOL, изучали, что собой представляет идеология Организации. В результате консорциум создавал документ, который как по дизайну, так и по качеству был бы внутренне гармоничен с сущностью работы INTERPOL. Такой документ должен ассоциироваться с его обладателем, человеком благородным, умным, дерзким и решительным, а значит, быть надежным, высокозащищенным, безотказным в использовании и иметь глубокий тайный смысл. Поэтому в электронном паспорте INTERPOL, разработанном консорциумом «ЕДАПС», используется интересная, сложная комбинация элементов защиты, интегрированы уникальные технологии. В паспорте применено свыше 30 степеней защиты.

Большую роль сыграл успешный опыт консорциума «ЕДАПС» по созданию и внедрению высокозащищенных идентификационных документов и информационных систем. К октябрю 2009 г., когда Генеральная Ассамблея INTERPOL в Сингапуре официально признала консорциум производителем электронных паспортов для своих сотрудников, мы уже разработали и реализовали множество сложных проектов.

– А о чем идет речь в решении, принятом Генеральной Ассамблеей INTERPOL в ноябре 2010 г. в Катаре?

– Была утверждена инициатива INTERPOL по внедрению электронных паспортов и ID-карт, производителем которых выбран консорциум «ЕДАПС». Резолюция Генеральной Ассамблеи позволила инициировать процесс признания данных документов во всех 188 странах-членах INTERPOL. Мы с замиранием сердца ожидали результатов голосования в реальном режиме времени членов Генеральной Ассамблеи, которые абсолютным большинством голосов приняли решение в пользу украинских технологий.

– Учитывая масштабы бизнеса консорциума, вы считаете себя уже транснациональной группой компаний?

– Когда в 2004 г. мы только разрабатывали новые образцы загранпаспорта Украины и водительского удостоверения, в кабинетах менеджеров консорциума висели карты Украины. Каждый день они отмечали на них флажками расширение географии нашего бизнеса в рамках страны. С тех пор в Украине консорциум создал более 1000 представительств по обслуживанию заказчиков.

Сегодня мы отмечаем наши успехи на карте мира. И действительно, по уровню развития и географии бизнеса мы однозначно международная группа компаний, которая во многих странах мира сотрудничает с локальными партнерами по внедрению тех или иных проектов. Но консорциум на всех выставках, конференциях, конгрессах, тендерах подчеркивает, что все наши технологии разработали украинские ученые и специалисты.

На логотипе консорциума изначально использованы цвета украинского флага – желтый и синий. Этот же принцип исповедуется в названии консорциума: в украинской, русской и английской версиях сохранена аббревиатура ЄДАПС.

Для нас патриотизм – это не пустое слово. Мы гордимся тем, что консорциум «ЕДАПС» – объединение украинских предприятий, высокотехнологичной продукцией которых может гордиться нация. Наши сотрудники на всех международных выставках, конференциях всегда используют национальную символику и стоят с гордо поднятой головой, поскольку они представляют собственный продукт под украинским брендом «ЕДАПС», который по качеству превосходит американские, английские, немецкие и французские аналоги.

Особо подчеркну, что предприятия консорциума перечисляют налоги и сборы именно в бюджет Украины. За десять лет мы перечислили около 1,6 млрд грн. различных налогов и сборов. Помимо всего прочего, наши технологии являются бюджетообразующими для Украины. Ведь надежная защита идентификационных документов, других документов строгой отчетности (в том числе акцизных марок на алкоголь и табак) приносит дополнительно в бюджет Украины десятки миллиардов гривен.

– Можете назвать формулу вашего успеха?

– Международная компания De Beers (один из наших важных заказчиков, для которого консорциум изготавливает паспорта ювелирных изделий) еще в первой половине XX столетия ввела 4С – всемирно известную систему оценки бриллиантов. 4С расшифровывается как: Сut (огранка), Сlarity (чистота), Сarat (количество каратов) и Сolor (цвет). Недавно к этим 4С добавился еще один параметр: Certification. Это означает, что характеристики и отличительные признаки бриллианта должны быть подтверждены специальным документом – сертификатом, выдаваемым лабораториями по экспертной оценке бриллиантов. Таким образом, De Beers, как крупнейший поставщик бриллиантов в мире, стал законодателем мод в этой сфере.

Подобным законодателем моды в отрасли выпуска идентификационных документов, без преувеличения, становится консорциум «ЕДАПС». Нашу систему оценки качества документов, по аналогии с системой De Beers, я бы назвал 5P: Power (производительность); Performance (эффективность); Precision (совершенство); Proficiency (профессионализм); Protection (безопасность).

Именно сочетание высокого профессионализма с творческим подходом, комплексность решения и строжайшее соблюдение требований, предъявляемых к безопасности персональных данных, отличают высококачественные продукты консорциума на рынке защищенной печати.

– Если говорить о бюджете, то ведь вы тоже получаете деньги из него в рамках программ по производству государственных документов?

– Мы не получаем денег из госбюджета и не паразитируем на бюджетных ассигнованиях. Это очень принципиальный момент. Кто в этом разбирается, меня поймет. Например, возьмем проект по производству загранпаспортов. Граждане, оформляя эти документы, полностью оплачивают государству их выдачу. Эти деньги идут в госбюджет и в специальный фонд МВД Украины. И только частью этих денег министерство рассчитывается с отечественными производителями за поставленную продукцию.

При этом консорциум осуществляет государству так называемые предпоставки продукции (загранпаспортов, водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортных средств и т.д.), фактически производя ее за собственные оборотные средства на сумму 60-80 млн грн. Но за оформление этих документов граждане осуществляют стопроцентную предоплату государству. То есть и граждане, и консорциум беспроцентно кредитуют государство на определенный период времени.

Это наша стратегия как национального производителя. Ни одна иностранная компания не согласилась бы работать с Украиной на таких льготных для государства условиях.

– Мировые эксперты отмечают, что созданные консорциумом технологии по функционированию паспортной системы являются одними из лучших в мире. А как обстоят дела с внедрением биометрических паспортов?

– ОБСЕ, Международная организация гражданской авиации (ICAO), Еврокомиссия неоднократно подчеркивали, что Украина, внедрив в 2007 г. новые загранпаспорта с поликарбонатной страницей (пока без электронной составляющей), выполняет свои международные обязательства по борьбе с терроризмом, торговлей людьми и т.п. При этом в Украине стоимость оформления загранпаспортов одна из самых низких в мире. Например, в Австралии стоимость выдачи загранпаспорта гражданам – около 1650 грн., в Аргентине – около 730 грн., в Великобритании – около 950 грн., в Германии – около 620 грн., в США – около 1100 грн., во Франции – около 930 грн. В Украине стоимость оформления загранпаспорта для выезда за рубеж составляет 343 грн. (см. таблицу «Сравнительная стоимость оформления…» – Ред.).

Сегодня уже изготовлен прототип украинского электронного паспорта для выезда за рубеж, который полностью сертифицирован международными лабораториями и одобрен ICAO. Таким образом, мы надеемся помочь государству реализовать План действий по либерализации визового режима с Евросоюзом. Консорциум «ЕДАПС» заявлял о том, что готов в течение двух месяцев внедрить подобные документы в Украине. Технически к этому нет никаких препятствий.

- Спасибо за интервью

Беседовал Николай Говоров

Таблица: Сравнительная стоимость оформления загранпаспортов в ряде стран мира