Производство ЖРС в Украине выросло на 2-6%

В Украине за январь-февраль 2011 года производство основных видов железорудного сырья выросло на 2-6% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

Согласно сообщению, производство окатышей за отчетный период сократилось на 6%.

За январь-февраль т. г. объемы производства железной руды выросли на 2%, или 228 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 12,474 млн. тонн.

Производство железорудного концентрата увеличились на 5%, или 494 тыс. тонн, – до 10,407 млн. тонн.

Производство агломерата увеличилось на 6%, или 383 тыс. тонн, – до 6,657 млн. тонн, производство окатышей – на 6%, или 225 тыс. тонн, – до 3,353 млн. тонн.

По данным объединения «Металлургпром», в январе-феврале 2011 года украинские горнорудные предприятия экспортировали около 5,3 млн. тонн ЖРС.