Алчевский меткомбинат нарастил производство на 15-35%

ОАО «Алчевский металлургический комбинат» в январе-феврале 2011 г. нарастило производство основных видов продукции на 15-35% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.

Об этом УНИАН сообщили в объединении „Металлургпром”.

По предоставленной информации, меткомбинат произвел 573 тыс. тонн готового проката, что на 150 тыс. тонн, или на 35,4% больше, чем за январь-февраль 2010 г. За 2 месяца т.г. комбинат выплавил 591 тыс. тонн стали, что на 111 тыс. тонн, или на 23% больше, чем по результатам января-февраля 2010 г. За отчетный период Алчевский меткомбинат произвел также 554 тыс. тонн чугуна, что на 139 тыс. тонн, или на 33,5% больше показателя за январь-февраль 2010 г.

К 1 марта т.г. металлургический комбинат произвел 822 тыс. тонн агломерата, что на 107 тыс. тонн (на 15%) больше, чем в январе-феврале 2010 г.

Справка УНИАН. ОАО «Алчевский металлургический комбинат» (Луганская обл.) занимает на украинском рынке монопольное положение по производству толстого нержавеющего листа, стали специального назначения и стальной дроби. По итогам 2010 г. комбинат сократил относительно 2009 г. производство основных видов продукции на 5-20%.