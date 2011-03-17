Енакиевский метзавод сократил производство на 5,8-17,4%

ОАО «Енакиевский металлургический завод» за январь-февраль 2011 года сократило производство основных видов продукции на 5,8-17,4% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

Согласно сообщению, за указанный период метзавод произвел 321 тыс. тонн общего проката, что на 17,4%, или 68 тыс. тонн, меньше, чем за январь-февраль 2010 г.

Также предприятие выплавило 338 тыс. тонн стали, что на 14,8%, или 59 тыс. тонн, меньше, чем по результатам января-февраля 2010 г.

За отчетный период Енакиевский метзавод произвел 309 тыс. тонн чугуна, что на 11%, или 39 тыс. тонн, меньше показателя за январь-февраль 2010 г.

На 1 марта т.г. предприятие произвело 290 тыс. тонн агломерата, что на 5,8%, или 18 тыс. тонн, меньше, чем за январь-февраль 2010 г.

Справка УНИАН. ЕМЗ является одним из мировых лидеров по производству товарной заготовки. В группу входят ОАО «Енакиевский металлургический завод» и украинско-швейцарское совместное предприятие ООО «Метален», которые осуществляют хозяйственную деятельность на одной производственной площадке и имеют единый производственный цикл. Компания производит катаную и литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.).

ЕМЗ входит в Дивизион стали и проката Группы "Метинвест".

По итогам 2010 года Енакиевский метзавод нарастил производство основных видов продукции на 1,6-11,8% относительно 2009 года.