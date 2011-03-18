"Стирол" возобновил производство аммиачной селитры и увеличил штат на тысячу человек

Горловка (Донецкая обл.) Публичное акционерное общество «Концерн «Стирол», которое в сентябре 2010 года вошло в группу химических активов Дмитрия Фирташа, возобновило производство аммиачной селитры и увеличило штат сотрудников на 1080 человек, сообщили УНИАН в пресс-службе Д.Фирташа.

Глава правления ПАО «Концерн «Стирол» Сергей Павлючук отметил, что увеличение количества персонала, постоянное повышение квалификации сотрудников и вложение более 100 млн. гривен в ремонтно-восстановительные работы позволили предприятию максимально быстро восстановить производство аммиачной селитры, которое простаивало с 2009 года из-за аварии.

По его словам, после восстановления работы цехов аммиака и азотной кислоты, в январе было возобновлено производство аммиачной селитры и произведено 5 тысяч тонн этого удобрения. В феврале 2011 года объем выпуска аммиачной селитры был увеличен в 4 раза – до 20 тысяч тонн.

«До конца года, когда аграрии начнут заготавливать удобрения для посевной, мы планируем выйти на максимальные объемы выпуска аммиачной селитры», - сказал Сергей Павлючук.

В настоящий момент продолжаются ремонтно-восстановительные работы. «За последние полгода – с сентября 2010 года по февраль 2011 – на капитальный ремонт производственных мощностей «Стирола» было израсходовано в несколько раз больше, чем за три предыдущих года», - отметил председатель правления ПАО «Концерн «Стирол». Средства были направлены на восстановление агрегатов, задействованных в производстве аммиачной селитры. В частности, по состоянию на сентябрь 2010 года, два из трех агрегатов по производству аммиака – «1-Б» и «АМ-76» - были неисправны, третий агрегат «1-В» - работал не на полную мощность. Цех по производству аммиачной селитры был остановлен после аварии осенью 2009 года. В связи с его остановкой была прекращена работа цеха по выпуску азотной кислоты - необходимого ингредиента в технологической цепочке производства удобрений.

В декабре 2010 г. была стабилизирована работа цехов по выпуску аммиака «1-Б» и «1-В», сейчас они работают с суммарной нагрузкой около трех тысяч тонн аммиака в сутки. В январе т.г. были запущены в работу три агрегата азотной кислоты.

Для обеспечения работы предприятия в штат были дополнительно приняты 1080 человек и на сегодня здесь работает более четырех тысяч человек. В сентябре прошлого года сотрудникам предприятия была повышена заработная плата и сейчас она превышает среднюю по стране на 35%.

В рамках программы повышения квалификации, как принятые на работу сотрудники, так и ранее работавшие на «Стироле», проходят в учебном центре предприятия подготовку по технологии производства, ремонту оборудования, технике безопасности.

Справка УНИАН. Концерн «Стирол» был основан в 1933 году и стал первым в СССР заводом по выпуску аммиака. Сегодня концерн «Стирол» выпускает более 3 тысяч наименований продукции. Около 85% всей продукции экспортируются в страны Северной и Южной Америки, Ближнего и Среднего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии и Африки.

Концерн «Стирол» входит в группу химических активов Дмитрия Фирташа.