«Экологическими доплатами» компенсируют отмену льгот за вредность?

Многие наверняка слышали о том, что в Кривом Роге не стоит одеваться в белое или о том, что в этом городе можно встретить оранжевую дворнягу. Белые рубашки, как и местная живность «оранжевеют» от огромного количества железорудной пыли, выбрасываемой в воздух горно-обогатительными комбинатами, которыми так славен Кривой Рог. Не удивительно, что именно из этого города Президенту задали вопрос об экологических доплатах, когда он 25 февраля участвовал в проекте «Разговор со страной». Виктор Янукович тут же пообещал, что вопрос о доплатах к пенсиям и зарплатам жителям экологически неблагополучных территорий Украины будет решен на законодательном уровне еще до конца первого полугодия. Президент перечислил наиболее заслуживающие доплат регионы, назвав почти все центры металлургического производства страны и Донбасс в целом. И все бы хорошо, если не вспоминать о том, что именно собственники горно-металлургических активов за последних пару лет приложили немало усилий для того, чтобы всеми правдами и неправдами сократить на своих предприятиях льготные выплаты за вредные условия труда.

Между олигархами и электоратом

В начале несколько слов об очевидных вещах. Никто не спорит, глупо требовать, чтобы Президент в кратком ответе вместил названия всех неблагополучных регионов Украины, не забыв ни о ком. Тем не менее, перечисленные Януковичем города выглядят симптоматично, так как их жители традиционно являются электоральным ядром партии власти. Естественно, что они в праве рассчитывать на взаимность со стороны главы государства и Президент ее демонстрирует.

«Я вырос в таком же городе как Кривой Рог – рядом был Енакиевский металлургический завод. Знаю, что такое проблема экологии в таких городах. Я часто бывал в Кривом Роге, город задымлен. Ночью, особенно ночью, идут выбросы газа, тяжело дышать», - сказал В.Янукович в прямом эфире 25 февраля.

По его мнению, Кривой Рог, весь Криворожский бассейн, Донбасс, города Днепропетровск, Мариуполь, Алчевск, Днепродзержинск и другие, нуждаются в том, чтобы государство доплачивало работникам и жителям городов экологические доплаты. «Уровень заболеваемости требует значительных расходов на лечение. В каком состоянии этот закон – я не могу сказать. Кажется, он прошел первое чтение, мы его обсуждали. Его однозначно примут в этом полугодии. Депутаты очень положительно настроены. И большинство, и оппозиция объединятся и проголосуют, я думаю. Как только он будет принят, я его подпишу», - добавил Президент.

Виктор Федорович вполне конкретно назвал и виновников загрязнения, хотя и только относительно Кривого Рога. «Нам удалось вместе с профсоюзом «Криворожстали» добиться, чтобы в конце концов собственники «Криворожстали» создали программу, которая должна улучшить работу по очистке всех выбросов», - отметил он. Ну как же без «Криворожстали», которую нынешние власти принципиально называют на старый манер, игнорируя ее новое название - «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР). Давно известно, что если украинская власть хочет продемонстрировать свою заботу о металлургах, то АМКР обязательно будет фигурировать в заявлениях чиновников, как пример того, что государство успешно выбивает из собственников всевозможные льготы для простого работяги. На своих собственных или российских олигархах, прописавшихся на отечественных меткомбинатах, особо не попиаришся. Но это все нюансы. Все-таки Президент помимо «АрселорМиттал Кривой Рог» основными загрязнителями воздуха и воды в Кривом Роге назвал и горно-обогатительные комбинаты, которых в самом городе и в его окрестностях не меньше пяти и принадлежат они как украинским, так и российским собственникам. Если же вспомнить о перечисленных городах, то там тоже большинство грязных производств находится в собственности украинских бизнесменов, хотя не малая их доля оказалась и в руках российского капитала. Так что все вполне справедливо и, кажется, что Президент не замечает разницы между «своими» и «чужими» бизнесменами в экологических вопросах. Нет сомнений, что беспристрастности власти во многом поспособствовали и неутешительные для нее настроения избирателей восточного региона страны. Как сообщает Deutsche Welle, согласно результатам последнего опроса, проведенного Центром политологических исследований Донецка, 43% опрошенных жителей Донецка отрицательно относятся к деятельности правительства Николая Азарова. Вряд ли в Кривом Роге ситуация лучше. Не последнюю, а возможно и весьма серьезную роль в формировании общественного мнения сыграл и тот факт, что в прошлом году на ряде горно-металлургических предприятий Украины был завершен процесс искусственного «обезвреживания» условий труда, повлекший за собой отмену ряда льгот для рядовых сотрудников.

Нашли и обезвредили

УНИАН уже писал о том, что хозяева горно-обогатительных комбинатов не сговариваясь взялись за переаттестацию рабочих мест на предприятиях на предмет их соответствия, так называемым спискам вредности. Вкратце напомним суть вопроса.

Еще в раннесоветские времена была разработана система аттестации рабочих мест в зависимости от количества воздействующих вредных факторов. Эта система неоднократно обновлялась и дополнялась, но, по сути, оставалась неизменной с 1950-х годов. Буквально с первых лет независимости Украины в порядок аттестации постоянно вносились изменения. В 2005 году Министерство труда и социальной политики утвердило «Порядок применения Списков №1 и №2 работ, профессий, должностей и показателей при расчете стажа работы, который дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях», данный приказ является последним по времени документом, регламентирующим назначение льготных пенсий. Согласно этому Порядку, рабочие, внесенные в 1-й список, имеют право уйти на льготную пенсию в 50 лет, а те, кого отнесли к списку №2, – в 55 лет. Однако, по мнению отраслевых профсоюзов, данный документ далек от совершенства. Невыписанность ряда пунктов приказа приводит к тому, что часто при выдаче справок о характере и степени вредности выполняемых обязанностей не включаются в специальный стаж отдельные периоды работы. Из-за этого работники теряют льготный стаж, а иногда и право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях.

В качестве примера приведем конкретную ситуацию на одном из горно-обогатительных комбинатов. К сожалению, по понятным причинам, источник агентства предпочел остаться анонимным, а значит анонимным остается и название предприятия.

Так, по информации собеседника агентства, на одном из крупнейших криворожских ГОКов под предлогом очередной аттестации рабочих мест из карт условий труда исчезают вредные факторы, наличие которых раньше давало право на льготы. «С 1 февраля 2010 года забрали списки льготного пенсионного обеспечения № 1 у работников локомотивных бригад, которые заняты на вывозе горной массы из карьера. Оказывается, что на тепловозах и тяговых агрегатах удивительным образом полностью исчезла вибрация. Таким образом, условия труда работников в карьере приравниваются к условиям труда офисных рабочих», - отметил работник ГОКа.

По его словам, аттестацию проводил Криворожский и Харьковский НИИ гигиены труда и профзаболеваний, и она была внеочередной (обычно аттестации проводят раз в 5 лет). Формальным поводом ее проведения стало так называемое изменение названия профессии. Администрация комбината вынудила всех работников локомотивных бригад написать заявления о переводе в другую профессиональную сферу, из названия которой было изъято слово "локомотив". К примеру, был машинист локомотива, а стал машинист тягового агрегата. «По результатам аттестации, нас полностью лишили права на льготные пенсии как по 1-му, так и по 2-му списку. В картах условий труда все вредные факторы не дотягивают до превышения. Температура на рабочем месте указывается как нормальная. Тогда как она в рабочей зоне при внешней плюс 32 градуса достигает плюс 54-58 градусов и это в течение рабочей смены в 12 часов», - поясняет собеседник агентства.

По его данным, ряд предприятий ГМК в последнее время переходят на систему аутсорсинга. «То есть, предприятие дробится на множество малых частных предприятий, которые снимают с себя груз пенсионных и регрессных выплат, в процессе передачи структурного подразделения крупного предприятия в подрядную организацию с людей снимают все льготы. Поскольку официальная часть зарплаты минимальная, то такие же и выплаты больничных и пенсионные отчисления», - добавил источник. Он так же сообщил, что с недовольными работниками ГОКа ведется «воспитательная» работа, которая сводится в основном к угрозам увольнения.

Еще один пример — это Полтавский горно-обогатительный комбинат, рабочие которого открыто начали забастовку в августе 2010 года, требуя восстановить «первый список вредности», дающий право на досрочный выход на пенсию. Так что, можно смело утверждать, что отмена льгот накрыла всю железорудную отрасль. Профсоюз металлургов и горняков Украины в данном случае оказался бессилен, так как первичные профорганизации на самих предприятиях в подавляющем большинстве заняли позицию собственников и согласились с сокращением льгот.

Загрязняешь — плати

В итоге имеем достаточно предпосылок для вмешательства в ситуацию высшей власти в лице Президента, который просто обязан позаботиться о своих избирателях. Остается главный вопрос — откуда брать деньги на экологические выплаты. Не ясна ситуация и с законопроектом об экологических доплатах, единственный законопроект, который удалось найти по этой тематике на сайте ВР, датирован 2005 годом и снят с рассмотрения в 2006 году, так и не принятый депутатами.

В комментарии УНИАН глава комитета ВР по вопросам экологической политики,народный депутат Украины (БЮТ) Анатолий Семинога так же отметил, что не знает о существовании законопроекта об экологических доплатах. «В Раде такого законопроекта пока нет, по крайней мере, я его еще не видел. Многие из кандидатов в президенты на прошлых выборах говорили о необходимости решения экологических проблем, в том числе и об экологических доплатах жителям проблемных районов, но до конкретики дело так и не дошло», - сказал А.Семинога.

В то же время, нардеп полностью поддерживает инициативу Януковича. «Президент высказал абсолютно правильную идею, потому что практически во всем мире люди, которые проживают на загрязненных территориях, получают определенную компенсацию в виде доплаты. Принцип этих доплат следующий — платит тот субъект хозяйствования, который и загрязняет окружающую среду, по такому принципу работают в странах ЕС. Загрязняет предприятие атмосферу, оно и перечисляет в местный бюджет соответствующие средства, которые в дальнейшем распределяются между жителями, проживающими на близлежащих территориях. К сожалению, такой принцип у нас еще не внедрен, но сегодня идут серьезные наработки по этому вопросу. Если ранее все деньги, которые поступали в счет компенсации за загрязнение предприятиями окружающей среды, аккумулировались в Киеве, то после принятия поправок к Госбюджету несколько лет назад, у нас сложилась пропорция, в которой 70% средств остаются в местных бюджетах, а остальные 30% направляются на общегосударственные программы. Против этого выступал Кабмин и Минэкологии, так у них оставалось недостаточно средств для финансирования общегосударственных экологических программ, но зато, если исходить из такой пропорции, то деньги на экологические доплаты населению в местных бюджетах есть», - пояснил А.Семинога.

Раз уж представитель оппозиции говорит о правоте Президента и существующих наработках по законодательному урегулированию вопроса, то принятие законопроекта об экологических выплатах действительно лишь дело техники. Достаточно понятна ситуация и в отношении источника финансирования выплат. Но все-таки интересно — кто же будет получать экологические доплаты? Все без исключения жители «грязных» регионов, только те, кто работает на вредном производстве или же наоборот все те, кто живет вблизи предприятия-загрязнителя, но на нем не работают. Еще один вопрос, какие именно территории и по какому признаку считать экологически неблагополучными. Ведь как уже было сказано, некоторые СМИ прямо увязали заявление Президента с областями, в которых развито в первую очередь горно-металлургическое производство.

По мнению А.Семиноги, в Украине достаточно загрязненных территорий и помимо областей, в которых сосредоточены предприятия ГМК. «Кроме Мариуполя, Кривого Рога, Запорожья и Днепродзержинска есть и другие регионы, но насколько я знаю, механизм предоставления статуса загрязненной территории предполагает в первую очередь инициативу со стороны местных властей. Именно они должны обратиться к Кабинету министров с просьбой утвердить за ними статус экологически неблагополучных территорий. У местных госорганов есть статистика по вредному производству в области и выбросам в атмосферу, по состоянию здоровья граждан и тому, сколько им приходится дополнительно тратить на лекарства и лечение. Только это дает основания для инициирования процедуры объявления территории зоной экологического бедствия. После такого обращения Верховная Рада и Кабмин утверждают соответствующую госпрограмму», - пояснил народный депутат.

Что касается сжатых сроков, в которые президент обещает принятие закона об экологических выплатах, то, по мнению А.Семиноги, если В.Янукович об этом заявил, значит в Администрации Президента ведется работа по этому вопросу. «На самом деле каких-то длительных наработок в этой связи и не нужно, как я уже говорил, механизм осуществления выплат достаточно прост и понятен — кто загрязняет – тот платит, а эксперты на основании обращения местной власти принимают решение о предоставлении территории статуса загрязненной. Если есть политическая воля власти, согласие Верховной Рады и Кабмина, то никаких проблем возникнуть не должно», - добавил он.

Говоря об адресате выплат, Анатолий Семинога заявил, что речь должна идти именно о жителях проблемных территорий, а не о работниках отдельных предприятий, так как последние обязаны получать доплаты за вредность согласно КЗОТу. Очень вероятно, что именно так и будет записано в соответствующем законопроекте. К сожалению, УНИАН не удалось получить комментарий по этому вопросу в Администрации Президента, несмотря на многократные обращения, в том числе и к заместителю главы АП Ирине Акимовой.

Таким образом, работники ГОКОв и других «грязных» производств могут и после принятия закона об экологических доплатах остаться вне поля его действия, а это явно несправедливо. Ну и конечно крайне важно, чтобы средства на экологические выплаты поступали, как было сказано выше, именно от тех, кто ухудшает экологическую ситуацию, а не изыскивались и без того небогатых местных бюджетах. А такой сценарий вполне вероятен, ведь из олигархов лишние отчисления в бюджет выбить ой как не просто. Власти они будут говорить о том, что новые отчисления не позволяют им реализовать программы по установке на предприятиях очистных сооружений, а своим рабочим, претендующим на льготы за вредность, что все деньги уходят на экологические доплаты местному населению. Так что авторам законопроекта об экологических выплатах придется серьезно постараться, что бы он стал действительно эффективным документом.

Антон Лосев (УНИАН)