Комитет Европарламента предлагает ввести маркировку "Made in" для импортного текстиля

Брюссель. Маркировка по стране происхождения "Made in" должна быть обязательной для импортируемой в Евросоюз текстильной продукции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в докладе Тойна МАНДЕРСА (группа либеральных партий, Нидерланды), одобренном 22 марта на заседании Комитета по вопросам внутреннего рынка ЕС.

Проект Директивы ЕС предусматривает, в частности, упрощение существующих правил маркировки текстильной продукции, а также упрощение размещения на рынке новых волокон.

Хотя Еврокомиссия изначально предлагала парламенту одобрить исключительно техническое законодательство, предусматривающее сокращение времени на вывод новых волокон на рынок, депутаты также решили изменить правила маркировки текстильной продукции.

«Отсутствие сейчас гармонизированных правил маркировки происхождения ставят ЕС в невыгодное положение по сравнению с основными торговыми партнерами, такими как Канада, Китай, Япония и США, которые требуют маркировки происхождения на импортные товары», - заявил в ходе обсуждения проекта доклада Т.МАНДЕРС.

По мнению депутатов, маркировка текстильной продукции по стране происхождения – единственный путь для того, чтобы не разочаровать потребителей, уверенных в том, что товары произведены в Европейском Союзе, в то время как они произведены в третьих странах.

При этом маркировка может быть сделана на любом официальном языке Евросоюза, считают в комитете.

Депутаты также считают необходимым ввести маркировку текстильной продукции, содержащей натуральный мех, поскольку мех может вызывать аллергию, а также в связи с тем, что не все европейцы готовы покупать продукцию с натуральным мехом.

Проект доклада будет вынесен на рассмотрение сессии Европарламента в мае.