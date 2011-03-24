Прибыль Ferrexpo в 2010 году выросла в 5 раз

Прибыль компании-производителя железорудного сырья Ferrexpo plc до уплаты подоходного налога по итогу 2010 года увеличилась в 5 раз и составила 498 млн. долл.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, переданном агентству УНИАН.

23 марта Ferrexpo plc, входящая в список FTSE 250, объявила предварительные результаты за 2010 год.

Согласно отчету, прибыль по сравнению с 2009 годом выросла вдвое - до 1,3 млрд. долл.; прибыль до уплаты подоходного налога возросла в 5 раз - до 498 млн. долл.; разводненная прибыль на акцию увеличилась в 5 раз - до 72,24 центов; чистая задолженность снизилась на 60% - до 104 млн. долл.

Также Ferrexpo plc в 2010 году инвестировала в производство 647 млн. долл.

Справка УНИАН. Компания Ferrexpo plc является производителем железорудного сырья. В ее распоряжении находится Полтавский горно-обогатительный комбинат.

ОАО «Полтавский ГОК» (г. Комсомольск Полтавской области) - крупнейший экспортер железорудных окатышей среди ГОКов стран СНГ.

97,31% акций «Полтавского ГОКа» принадлежит фирме Ferrexpo AG (Швейцария). Ferrexpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG. Компания зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже в июне 2007 года под тикером FXPO.

ОАО «Полтавский ГОК» в 2010 году увеличил добычу железной руды на 1,3% – до 28,93 млн. тонн, при этом производство железорудного концентрата возросло на 6,3% – до 11,226 млн. тонн.

В 2010 году комбинат увеличил выпуск окатышей на 14,4% – до 10,031 млн. тонн.