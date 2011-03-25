Чистый убыток Алчевского меткомбината в 2010 году вырос до 1 млрд. грн.

Чистый убыток ОАО «Алчевский металлургический комбинат» (АМК) по итогам 2010 года составил 1 млрд. 13,9 млн. грн., что на 123 млн. грн. (на 13,8%) больше, чем убыток предприятия за 2009 год.

Об этом сообщается в отчете о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, опубликованном на сайте ГКЦБФР.

Согласно отчету, дебиторская задолженность АМК по итогам 2010 года сократилась по сравнению с 2009 годом на 1 млрд. 42 млн. грн. (на 27%) и составила 2 млрд. 743 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Алчевский металлургический комбинат» (Луганская обл.) занимает на украинском рынке монопольное положение по производству толстого нержавеющего листа, стали специального назначения и стальной дроби. По итогам 2010 года АМК произвел 2,673 млн. тонн готового проката, что на 651 тыс. тонн, или на 19,5% меньше, чем за 2009 г. За 2010 г. комбинат выплавил 2,895 млн. тонн стали, что на 744 тыс. тонн, или на 20,4% меньше, чем по результатам 2009 г. За 2010 год Алчевский меткомбинат произвел 2,568 млн. тонн чугуна, что на 667 тыс. тонн, или на 20,6% меньше показателя 2009 г.

АМК контролирует корпорация “Индустриальный союз Донбасса”. В конце 2009 года 50% плюс 2 акции корпорации "ИСД" приобрела группа инвесторов во главе с российским бизнесменом Александром КАТУНИНЫМ и при участии «Внешэкономбанка» России. Собственниками 49,99% акций ИСД остаются Сергей ТАРУТА и Олег МКРТЧАН.