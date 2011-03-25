Минэкологии проведет дополнительную проверку на Николаевском глиноземном заводе

В Министерстве экологии и природных ресурсов не удовлетворены результатами проверки Николаевского глиноземного завода и обещают провести на предприятии дополнительную проверку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил на пресс-конференции министр экологии и природных ресурсов Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ.

“Когда туда выезжала проверка и было объявлено, что штраф, который им насчитали, практически копеечный, то я, если честно, сам хотел заплакать. Потому что когда вы видите красный снег, красных собак, то становится страшно”, - сказал Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ.

Он отметил, что дополнительная комиссия на предприятие будет направлена на текущей неделе. “Мы уже на этой неделе отправляем туда еще раз комиссию, но уже намного усиленную специалистами из разных областей. Думаю, что штрафы будут другие”, - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, представители государственной комиссии обнаружили определенные недостатки в техническом регламенте эксплуатации шламохранилища №2 Николаевского глиноземного завода.

«Анализ ситуации показал, что в техническом регламенте эксплуатации шламохранилища есть определенные недостатки, - сказал глава Государственной экологической инспекции Украины Павел ЖИЛА. - Это значит, что не учитываются все возможные климатические условия, особенно в зимний период. На основании этого Государственной экологической инспекцией Украины составлены предписания. Их выполнение взято под четкий контроль. По результатам должны быть внесены изменения, в первую очередь, в технические регламенты, привлечена наука».

Справка УНИАН. Распыление шлама из шламохранилища № 2 Николаевского глиноземного завода, в результате чего окружающая территория и близлежащие села Жовтневого района - Лиманы, Надбугское, Галициновка - покрылись красной пылью, местные жители заметили в начале 20-х чисел февраля.

25 февраля по распоряжению губернатора Николаевской области Николая КРУГЛОВА была создана рабочая группа по минимизации последствий распыления красного шлама. Н. КРУГЛОВ обратился в Министерство экологии Украины с просьбой провести экспертизу шламохранилища № 2. Руководству глиноземного завода он предложил разработать соответствующие дополнения, которые обеспечат полную безопасность шламохранилища.

9 марта был отмечен повторный выброс красной пыли из шламохранилища № 2.

Гендиректор завода считает, что главная причина распыления красного шлама из шламохранилища № 2 Николаевского глиноземного завода заключается в недоработке проекта.