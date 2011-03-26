Ханой. Вьетнам заинтересован в приобретении украинской военной техники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Вьетнама Нгуен Минь ЧИЕТ на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ после их переговоров.

Н.ЧИЕТ отметил, что Вьетнам хотел бы сотрудничать с Украиной в сфере ВПК по трем направлениям. В частности, это касается приобретения некоторых видов вооружений для обеспечения безопасности страны; Вьетнам заинтересован в ремонте военной техники, которая ранее поставлялась Украиной и Советским Союзом; а также в подготовке Украиной военных кадров для Вьетнама.

При этом Президент Вьетнама подчеркнул, что все договоренности в этой сфере носят открытый характер и не нарушают международных соглашений.

«Обстановка в мире непростая, и каждая страна должна обеспечивать свою обороноспособность», - отметил он.