«Шахта им. Засядько» завершит корпоратизацию до мая

Арендное предприятие "Шахта им. Засядько" (г. Донецк) планирует завершить корпоратизацию и реорганизоваться в публичное акционерное общество до мая текущего года.

Об этом заявил председатель совета организации арендаторов шахты им. Засядько Ефим ЗВЯГИЛЬСКИЙ 18 марта, выступая перед трудовым коллективом, сообщила УНИАН пресс-служба предприятия.

По словам Е.ЗВЯГИЛЬСКОГО, на сегодняшний день завершена оценка имущества предприятия. Независимый оценщик компания "Увекон" (г. Киев) определила стоимость целостного имущественного комплекса шахты на уровне 2,194 млрд. грн, из которой стоимость государственного имущества шахты составляет 312 млн грн, а имущества организации арендаторов - 1,882 млрд грн.

Е.ЗВЯГИЛЬСКИЙ сообщил, что 11 марта т.г. комиссия по приватизации, созданная ранее приказом Фонда государственного имущества и в которую вошли представители администрации и профсоюзов шахты, завершила составление плана приватизации государственного имущества компании.

Планом приватизации предусмотрен выпуск именных простых акций номинальной стоимостью 1 грн. в бездокументарной форме. Всего планируется эмитировать 1 971 259 000 акций.

Таким образом, уставный фонд ПАО составит 1,971 млрд грн, в том числе доля государства - 327 млн. грн. (16,6% акций), доля арендатора - 1,645 млрд грн. (83,4%).

Планом приватизации предусмотрено, что госдоля будет реализовываться ФГИУ следующим образом: 11% будут реализованы на конкурсе, 5% - на фондовой бирже, а остальные более 0,5% будут предназначены для льготной продажи сотрудникам предприятия.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества приказом №1639 от 9 ноября 2010 года включил арендное предприятие "Шахта им. Засядько" в перечень объектов групп В и Г, которые подлежат подготовке к продаже в 2010 году при участии фонда.

Шахта им. Засядько введена в эксплуатацию в 1958 году.

Промышленные запасы угля, по состоянию на 1999 год, составляли 97,4 млн тонн.