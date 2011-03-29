Кабмин уволил гендиректора ГК “Укрторф” и двух его заместителей

Кабинет министров уволил Виктора ЮРЧЕНКО с должности генерального директора Государственного концерна “Укрторф”, а также его заместителей - Евгения ГУДЗИКЕВИЧА и Олега ОСТАПЮКА. Соответствующие распоряжения №№ 231-233 от 28 марта размещены на сайте правительства. Согласно распоряжениям, увольнения связаны с переходом упомянутых лиц на другую работу.

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