Власть Киева хочет ограничения производства моющих средств, содержащих фосфаты и СПАВ

Власть Киева намерена инициировать перед Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства решение вопроса относительно введения на законодательном уровне ограничения на производство и реализацию моющих и стиральных средств, содержащих фосфаты и СПАВ (синтетические поверхностно-активные вещества).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом на совещании по вопросам технического состояния канализационного хозяйства Киева и перспектив его развития заявил первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК.

По его словам, увеличение концентрации таких моющих и стиральных средств в стоковой воде ухудшает качество очистки стоков, которые сбрасываются в Днепр.

На совещании при участии вице-премьер-министра Виктора ТИХОНОВА, министра по вопросам ЖКХ Юрия ХИВРИЧА, советника Президента Украины Валерия ПУСТОВОЙТЕНКО поднимались вопросы, связанные с обеспечением стабильной и надежной работы системы канализации и повышением качества очистки стоков на очистительных сооружениях.

«В срочной модернизации нуждается Бортническая станция аэрации (БСА). В частности, речь идет о реконструкции сооружений очистки стоковых канализационных вод и строительстве технологической линии по обработке и утилизации осадков БСА. Кроме того, мы должны окончательно определиться с территорией на правобережной части пригородной зоны, где мы сможем разместить новые очистительные сооружения. Также необходимо разработать проектную документацию на строительство канализационных коллекторов», – заметил А.МАЗУРЧАК.

Он сообщил, что планируется провести реконструкцию восьми канализационных насосных станций и построить четыре новые. Есть в планах городской власти и завершение строительства второй нити Главного городского и Юго-западного канализационных коллекторов.

По его словам, остается нерешенным вопрос относительно полного объема обеспечения централизованным водоснабжением и канализацией частного сектора города и строительства новых сливных станций.

Требует решение и проблема рационального размещения территориальных аварийных участков водопроводно-канализационного хозяйства ПАО «АК «Киевводокнал» для обеспечения оперативного прибытия аварийной бригады на место аварии.

«Сегодня мы говорим и о том, что крайне необходимо ремонтировать водопроводные и канализационные сети. Нужно возобновить работу бюветних комплексов столицы, установить системы доочистки, которые будут очищать водопроводную воду до высокого питьевого качества. В реконструкции нуждаются и два водозабора – Деснянский и Днепровский, также запланировано строительство нового водозабора. Кроме того, необходимо отказываться от активного хлору и строить завод с гидрохлоридом натрия», – добавил А.МАЗУРЧАК.