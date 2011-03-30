Луганские тепловозы отправились в Монголию

Очередные 12 секций тепловоза 2ТЭ116УМ, изготовленные в марте холдинговой компанией «Лугансктепловоз», отправлены в Монголию для эксплуатации на Улан-Баторских железных дорогах.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Тепловоз 2ТЭ116УМ, разработанный с учетом климатических условий, отличающихся значительным перепадом температур, высокой степенью запыленности воздуха и условиями высокогорья (до 1700 м), уже успешно зарекомендовал себя в процессе работы на стальных магистралях Монголии.

По словам председателя правления ХК "Лугансктепловоз" Виктора БЫКАДОРОВА, с начала года заказчику отправлено 32 секции этого тепловоза, и ещё в ближайшие месяцы предстоит изготовить 20 таких секций для Улан-Баторских дорог.

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" - крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных грузовых, пассажирских и маневровых тепловозов, магистральных электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов. Собственником 76% акций предприятия является ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод».