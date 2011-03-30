Рост ВВП в первом квартале может составить более 6% - Азаров

Рост внутреннего валового продукта (ВВП) в I квартале 2011 года, по предварительным данным, может составить более 6%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с отечественными производителями нефтепродуктов.

"В Украине стабилизирована сейчас экономическая ситуация, мы выходим из кризиса. Темпы роста ВВП у нас более 6% за первые три месяца (2011 года - УНИАН) намечаются", - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что финансовая ситуация в стране сейчас стабильная, а дефицит государственного бюджета сократился до 3%.

Как сообщал УНИАН, 17 марта на заседании Кабинета министров Н.АЗАРОВ сообщил, что, по предварительным данным Государственного комитета статистики, рост ВВП Украины в феврале текущего года составил 6%, в январе-феврале – 5,5%.

Справка УНИАН. По оперативным данным, рост валового внутреннего продукта в 2010 году против 2009 года составил 4,2%.

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило 15,1% по сравнению с 2008 годом.

В госбюджете на 2011 год предусмотрен рост ВВП на уровне 4,5%.