Готовится новое допсоглашение к договору купли-продажи «АрселорМиттал Кривой Рог»

Компания «АрселорМиттал» и Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) готовят новое дополнительное соглашение к договору купли-продажи ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР).

Об этом со ссылкой на генерального директора АМКР Рината СТАРКОВА сообщает газета «Вестник Кривбасса».

По данным издания, новое соглашение будет связано с добровольным выходом предприятия из кризисной ситуации форс-мажора, которая была зафиксирована предыдущим допсоглашением между компанией «АрселорМиттал» и ФГИУ.

«Новое допсоглашение будет предусматривать приближение отложенных сроков воплощения крупных инвестиционных проектов в сфере модернизации производства на меткомбинате, а также приближение завершения действия инвестобязательств в социальной сфере», - отмечается в материале «Вестника Кривбасса».

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины и ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» в мае 2009 г. согласовали изменения к договору купли-продажи госпакета ОАО «Криворожсталь» в части выполнения инвестобязательств.

Собственник предприятия согласился в полном объеме обеспечить выполнение всего блока социальных обязательств, предусмотренных договором, включая сохранение штатной численности, своевременную выплату заработной платы. Кроме того, в соответствии с совместным решением трудового коллектива и собственника, срок действия социальных обязательств продлен до 2011 года включительно. При этом сроки выполнения некоторых других инвестобязательств, в частности модернизации производственных мощностей меткомбината, были отложены на время действия форс-мажорных обстоятельств (финансово-экономического кризиса), которые предусмотрены договором купли-продажи.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО «КГМК «Криворожсталь».

28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.