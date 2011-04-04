В феврале цены промпроизводителей в ЕС выросли

Брюссель. В феврале 2011 года цены промышленных производителей выросли по сравнению с январем 2011 года на 0,8% в еврозоне и во всех странах-членах ЕС (ЕС-27).

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В феврале-2011 по сравнению с февралем-2010 цены производителей выросли на 6,6% в еврозоне, и на 7,1% в ЕС-27.

В феврале-2011 по сравнению с январем-2011 цены в промышленности за исключением энергетики выросли на 0,6% в еврозоне и на 0,5% в ЕС-27, цены в энергетическом секторе выросли на 1,2% в зоне евро и на 1,3% в ЕС-27. Цены полуфабрикатов выросли на 1,0% в еврозоне и на 0,9% в ЕС-27, цены на товары длительного использования выросли на 0,2% в зоне евро и на 0,3% в ЕС-27, на товары кратковременного потребления выросли на 0,5% в зоне евро и на 0,4% в ЕС-27. Цены на капитальное имущество выросли на 0,2% в обеих зонах.

Наибольший рост цен промышленных производителей в феврале-2011 по сравнению с январем-2011 зарегистрирован в Литве (2,0%), Бельгии и Дании (по 1,9%), Греции (1,3%) и Финляндии (1,2%). Снижение было зарегистрировано в Словакии (-0,3%), Швеции (-0,2%), и Эстонии (-0,1%).

В феврале-2011 по сравнению с февралем-2010 цены в промышленности за исключением энергетики выросли на 4,5% в зоне евро и в ЕС-27, цены в энергетическом секторе выросли на 12,8% в еврозоне и на 13,2% в ЕС-27, полуфабрикаты выросли на 8,1% в зоне евро и на 8,0% в ЕС-27, товары кратковременного потребления выросли на 2,6% в еврозоне и на 3,0% в ЕС-27, товары длительного использования выросли на 1,8% в зоне евро и на 2,0% в ЕС-27, капитальное имущество подорожало на 1,2% в еврозоне и на 1,3% в ЕС-27.

В феврале-2011 по сравнению с февралем-2010 наибольший рост цен промпроизводителей зарегистрирован в Болгарии (12,51%), Нидерландах (10,3%), Бельгии (10,2%) и Великобритании (9,9%).

Наименьший рост цен зарегистрирован в Мальте (0,8%), Швеции (0,9%) и Словакии (3,4%).

В январе-2011 по сравнению с декабрем-2010 цены промышленных производителей выросли на 1,3% в зоне евро и на 1,2% в ЕС-27.