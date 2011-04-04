С Горловского химзавода будут вывезены 2 тыс. 350 тонн мононитрохлорбензола

С территории государственного предприятия «Горловский химический завод» в Донецкой области будет вывезено 2 тыс. 350 тонн мононитрохлорбензола.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

В частности, как отмечается в сообщении, по предоставлению Минприроды 4 апреля было принято Распоряжение Кабинета Министров «О выделении средств для осуществления в 2011 году безотлагательных природоохранных мер по удалению и вывозу на утилизацию опасных отходов мононитрохлорбензола».

Документ предусматривает выделение из Государственного фонда охраны окружающей природной среды 60 млн. грн. на проведение комплекса работ по изъятию и вывозу 2 тысяч 350 тонн отходов мононитрохлорбензола с территории Горловского химзавода, которые накапливались на промплощадке предприятия с 1972 по 1994 год.

На сегодняшний день большая часть отходов мононитрохлорбензола хранятся в металлических бочках и емкостях, которые находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, и поэтому в любой момент может возникнуть разгерметизация, которая повлечет загрязнение почві и грунтовых вод всего водного бассейна Донбасса и Украины. Кроме того, рядом с отходами МНХБ находится почти 30 тонн взрывчатки-тротила. Таким образом, в случае детонации толуола может быть взрыв двух смесей мононитрохлорбензола и толуола, который может привести к трагическим последствиям, подчеркнули в Минприроды.

По данным пресс-службы, в течение последних четырех месяцев министерством проведена большая работа по изучения методов обезвреживания этой смеси. Как следствие, министерство заключило договоренность с двумя иностранными компаниями, которые дали согласие на обезвреживание этих опасных отходов на своих мощностях за рубежом. “Таким образом проблема, которая не решалась на протяжении 17 лет, должна быть решена в течение 4-5 месяцев этого года”, - подчеркивается в сообщении.

***Отходы мононитрохлорбензола (МНХБ) – высокотоксичны, принадлежат ко второму классу опасности, яд, нарушающий функции всех органов человека, и в первую очередь – кроветворных. В декабре 1989 года на территории завода имела место авария, связанная с производством МНХБ, которая привела к нарушению водоснабжения 8 городов Донецкой области с населением 300 тысяч человек, государству был нанесен огромный материальный ущерб.