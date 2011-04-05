АМКУ просит Фирташа предоставить информацию о приобретении северодонецкого “Азота”

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) направил запрос украинскому бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ о приобретении ЗАО “Северодонецкое объединение “Азот”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя АМКУ Юрий КРАВЧЕНКО сегодня журналистам в Киеве.

“В настоящее время у нас нет заявки по северодонецкому “Азоту”, - сказал он, и добавил, что “мы им направили запрос... есть ли у вас приобретение северодонецкого “Азота”.

Также Ю.КРАВЧЕНКО отметил, что запрос был направлен уполномоченному представителю Д.ФИРТАША.

Как сообщал УНИАН, в февраля т.г. собственник Group DF, бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ подтвердил, что Group DF приобрела ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот».

15 декабря 2010 г. в ходе заседания Кабинета министров председатель Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО, отвечая на просьбу озвучить официально сумму сделки, сказал, что госпакет акций ЗАО "Северодонецкое объединение "Азот" был реализован за 276 млн. грн., или 35 млн. долл.

Справка УНИАН. ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» (Луганская обл.) является третьим по величине в Украине производителем аммиака и одним из крупнейших в Европе химическим предприятием по производству азотных удобрений и пр.