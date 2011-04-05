США выделят 35 млн. долларов на утилизацию корпусов ракет на Павлоградском химзаводе

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что США выделят 35 млн. долларов на совместную американско-украинскую программу по утилизации корпусов ракет РС-22 на Павлоградском химзаводе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сообщил журналистам после церемонии торжественного открытия на ПХЗ полномасштабной установки гидромеханического изъятия твердого ракетного топлива межконтинентальных баллистических ракет РС-22.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, договоренность о финансировании США программы утилизации твердых корпусов межконтинентальных баллистических ракет была достигнута во время его встречи с Президентом США Бараком ОБАМОЙ в апреле 2010 года.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что на ПХЗ будет смонтировано и установлено все необходимое оборудования до 2013 года.

«До 2014, в крайнем случае 2015 года станет возможным на 100% утилизировать твердое ракетное топливо и ракеты на Павлоградском химзаводе», - сказал Президент.