В Минприроды обещают в следующем году построить завод по переработке пестицидов

В Министерстве экологии и природных ресурсов обещают в следующем году построить в Украине завод по переработке пестицидов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минприроды, об этом представители министерства сообщили членам союза предприятий Франции-Украины MEDEF International в ходе рабочей встречи и обсуждения совместных возможностей и приоритетов сотрудничества.

Появлению современного завода по переработке пестицидов способствует стремление министерства до 2015 года полностью очистить все области Украины от устаревших средств химической защиты растений, отметили в пресс-службе.

Также в Минприпроды напомнили, что в этом году планируется очистить от пестицидов 13 областей Украины: Киевскую, Донецкую, Львовскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Луганскую, Николаевскую, Одесскую, Хмельницкую, Ривненскую области и АР Крым.

В 2010 году благодаря Минприроды из 5 областей вывезли все устаревшие пестициды.