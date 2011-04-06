Украина остановила расследование по импорту холодильного и морозильного оборудования

Межведомственная комиссия по международной торговле рассмотрела данные Министерства экономики Украины и материалы о результатах спецрасследования относительно импорта в Украину холодильного и морозильного оборудования независимо от страны происхождения и экспорта и остановила расследование без применения специальных мер.

Соответствующее объявление размещено сегодня в газете «Урядовый курьер».

Расследование остановлено без применения специальных мер, поскольку комиссия установила, что на протяжении периода расследования импорт в Украину данного оборудования не осуществлялся в таких объемах и на таких условиях, которые причиняли бы значительный ущерб национальному производителю.

Напомним, расследование по импорту холодильного и морозильного оборудования проводилось за период с 1-го полугодия 2009 г. по 1-е полугодие 2010 г.