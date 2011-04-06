За 1-й квартал рост промпроизводства превысил 10%, ВВП – 5% - премьер

По предварительным данным, за первый квартал текущего года рост промышленного производства в Украине превысил 10%, а рост ВВП ожидается на уровне 5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на заседании Кабинета министров.

Он также сказал, что, по предварительным данным, доходы госбюджета за первый квартал составляют более 66 млрд. грн., что почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Бюджет наполняется стабильно. Это прежде всего результат восстановления и роста экономики. Это дает нам возможность продолжать взвешенную социальную политику», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в Украине рост промышленного производства в феврале текущего года по сравнению с февралем 2010 года составил 11,5%, в январе-феврале 2011 года к аналогичному периоду 2010 года – 10,5%.