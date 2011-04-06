Польша рассчитывает на 4% рост ВВП в 2012 году

Польские власти прогнозируют ускорение роста валового внутреннего продукта в стране в 2012 г. до 4% с заложенного в бюджете 2011 г. ВВП на уровне 3,5%.

Как сообщила УНИАН пресс-служба польского правительства, соответствующий макроэкономические показатели Кабинет министров Польши утвердил на заседании во вторник.

ВВП в текущих ценах, по оценкам властей, в 2012 году составит около 580 млрд. долларов (1 долл. = 2,8 PLN).

Правительство прогнозирует рост реальной средней зарплаты в следующем году на 2,9% - до почти 1,3 тыс. долларов.

Власти также рассчитывают на сокращение безработицы до 10% с 13% в феврале текущего года и рост трудоустройства на 1,3%.

Как сообщал УНИАН, рост польского ВВП в 2010 году ускорился до 3,8% с 1,7% в кризисном 2009 году. В 2008 году рост польского ВВП замедлился до 5% с 6,5% в предыдущем.