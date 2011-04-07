«Внешэкономбанк» назначил своего представителя на Алчевский меткомбинат

«Внешэкономбанк» России, входящий в состав акционеров ОАО «Алчевский металлургический комбинат» (АМК), назначил первым заместителем генерального директора предприятия Дениса ГЛЕВСКОГО.

Об этом интернет-изданию Неделя.net.ua сообщил генеральный директор АМК Тарас ШЕВЧЕНКО.

К выполнению своих обязанностей Д.ГЛЕВСКИЙ приступил 4 апреля, ранее он работал на руководящих постах в Кольской металлургической компании (Россия).

Говоря об изменениях в структуре управления АМК, Т.ШЕВЧЕНКО сообщил, что акционерами предприятия являются две компании: "ИСД" и компания "Внешэкономбанка". Он также уточнил, что сегодня у этих двух компаний общая дирекция, располагается там же, где и раньше, - в Донецке. От "ИСД" дирекцию возглавляет Олег МКРТЧАН , от "Внешэкономбанка" - финансовый директор Евгений ПОТАПОВ.

Справка УНИАН. Корпорация «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) основана в 1995 году и является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса.

В состав корпорации входят Алчевский металлургический комбинат, Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского, меткомбинат Dunaferr (Венгрия) и ISD – Huta Czestochowa (Польша).

В конце 2009 года 50% плюс 2 акции корпорации ИСД приобрела группа инвесторов во главе с российским бизнесменом Александром КАТУНИНЫМ и при участии «Внешэкономбанка» России. Собственниками 49,99% акций ИСД остаются Сергей ТАРУТА и Олег МКРТЧАН.