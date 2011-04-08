Кабмин погасил долги перед пострадавшими от несчастных случаев на производстве
На сегодняшний день задолженности перед пострадавшими от несчастных случаев на производстве нет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра социальной политики Украины Василий НАДРАГА, выступая сегодня в парламенте.
По его словам, согласно данным Фонда общеобязательного государственного социального страхования от несчастных случаев на производстве, на 1 января 2011 года сумма неуплаченных взносов в бюджет фонда угледобывающими предприятиями составляла 670,7 млн. грн.
Вследствие этого произошло разбалансирование бюджета фонда и его дефицит составил 602,8 млн. грн. «Недополучение страховых взносов привело к кредиторской задолженности по страховым выплатам и расходам на социальные услуги во всех регионах на общую сумму 476,6 млн. грн.», - отметил он.
В.НАДРАГА подчеркнул, что на сегодняшний день задолженность перед пострадавшими на производстве погашена правительством.