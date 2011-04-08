«Лугансктепловоз» в марте увеличил выпуск продукции в 2,8 раза

ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" в марте 2011 года выпустила продукции почти на 140 млн. грн., что в 2,8 раз превышает прошлогодний показатель. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, в марте на предприятии изготовлено 10 секций магистрального грузового тепловоза 2ТЭ116УМ для Улан-Баторской железной дороги (Монголия). Кроме того, произведены запасные части для локомотивов, узлы и агрегаты, выполнены другие работы.

По информации пресс-службы, с начала года ХК «Лугансктепловоз» выпустила 22 секции тепловоза 2ТЭ-116УМ и 4 секции электровоза 2ЕЛ5 для «Укрзализныци». В целом, выпуск товарной продукции в январе-марте т.г. почти в 5 раз превышает производственные итоги первого квартала прошлого года.

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" - крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных и маневровых тепловозов, электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов. Собственником 76% акций предприятия является "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод».