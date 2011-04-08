Харьковская компания "Омбридж" приобрела 20% акций черкасского "Азота"

Харьковская компания "Омбридж" приобрела 20,1% акций черкасского ОАО "Азот" у кипрской компании Plg Ua Limited.

Как сообщает черкасский интернет-сайт "Провинция", в частности, "Омбридж" приобрела 24 982 877 штук акций ОАО "Азот".

Справка УНИАН. Черкасское ОАО "Азот" - одно из крупнейших предприятий в Украине по производству минеральных удобрений, ионообменных смол, капролактама и другой химической продукции. Завод выпускает аммиачную селитру, аммиак, карбамид, карбамидно-аммиачную смесь, а также аммиачную воду и сульфат аммония.

В 2009 году ОАО "Азот" получило чистый убыток в размере 213,23 млн. грн., тогда как в 2008 году компания получила чистую прибыль в 694,38 млн. грн.