Кабмин увеличил число входящих в ГК «Укроборонпром» предприятий до 137

Кабинет Министров Украины дополнил состав государственного концерна «Укроборонпром» более чем 124 предприятиями, доведя их количество до 137.

Соответствующее постановление № 374 от 6 апреля т.г. размещено на сайте правительства.

Документом поручено обеспечить согласование преобразования концерна с Антимонопольным комитетом Украины в установленном законодательством порядке о защите экономической конкуренции.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины принял решение о создании госконцерна «Укроборонпром» 29 декабря 2010 года.

Концерн создан с целью повышения эффективности функционирования государственных предприятий, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами.

Генеральным директором ГК «Укроборонпром» назначен Дмитрий САЛАМАТИН.