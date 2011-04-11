Кабмин увеличил число входящих в ГК «Укроборонпром» предприятий до 137
Кабинет Министров Украины дополнил состав государственного концерна «Укроборонпром» более чем 124 предприятиями, доведя их количество до 137.
Соответствующее постановление № 374 от 6 апреля т.г. размещено на сайте правительства.
Документом поручено обеспечить согласование преобразования концерна с Антимонопольным комитетом Украины в установленном законодательством порядке о защите экономической конкуренции.
Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины принял решение о создании госконцерна «Укроборонпром» 29 декабря 2010 года.
Концерн создан с целью повышения эффективности функционирования государственных предприятий, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами.
Генеральным директором ГК «Укроборонпром» назначен Дмитрий САЛАМАТИН.