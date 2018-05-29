Украинская космонавтика: «поехали»... распаевывать участки

Что Украине не нужно никому доказывать, так это свою сопричастность к наступлению на Земле космической эры. Тут ее позиции неоспоримо сильны, можно даже говорить о том, что научно-технический вклад Украины в создание советской космической отрасли столь значителен, что не будь его и первый космонавт, а точнее астронавт, скорее всего, носил бы фамилию Шепард, а не Гагарин. Обо всем этом много сказано и будет еще немало говориться на торжественных мероприятиях, приуроченных к полувековому юбилею первого полета человека в космос. Но так уж у нас повелось, что славная история крайне редко находит свое продолжение в дне сегодняшнем. Нынешнее состояние украинской космической отрасли можно оценивать по-разному, но непреложным останется тот факт, что все проекты, реализуемые сейчас Космическим агентством Украины, не только своими корнями уходят во времена СССР, они фактически являются наработками 25 - 30-летней давности, адаптированными к нынешним задачам. Понятно, что причиной практически полного отсутствия новой космической техники в Украине является крайне слабое финансирование отрасли со стороны государства. С этим, наверное, уже ничего не поделаешь, но еще хуже то, что даже когда на космических проектах можно заработать реальные деньги, госчиновники все равно отдают предпочтение чему угодно, но только не космосу...

Космический бизнес оказался неинтересным?

На сегодня для Государственного космического агентства Украины (ГКАУ), по мнению его главы Юрия Алексеева, наиболее приоритетными являются два направления - запуск отечественного спутника Сич-2 и украинско-бразильский проект «Циклон-4». Именно о последнем и пойдет речь далее. Его реализация началась еще в 2003 году, он стал как бы наземным продолжением «Морского старта» (Sea Launch), в котором участвуют Украина, Россия, США и Норвегия. Как и «Морской старт», «Циклон-4» предусматривает размещение стартовой площадки вблизи экватора, что за счет использования дополнительной составляющей скорости вращения Земли позволяет увеличить массу выводимого на орбиту полезного груза. Согласно межправительственному соглашению Украины и Бразилии, наши предприятия должны были построить ракету-носитель и стартовый комплекс, а вторая сторона – предоставить космодром «Алкантара». Бразилия свои обязательства выполнила еще в прошлом году, хотя там тоже были свои сложности и с финансированием и с протестами местных жителей против загрязнения амазонской сельвы. Тут сказалось военное прошлое «Циклона-4», ведущего свою родословную от межконтинентальной баллистической ракеты Р-36, созданной в СССР еще в 1960-е годы, а тогда в ракетном топливе широко использовался знаменитый гептил, являющийся крайне токсичным веществом.

Интерес Бразилии к совместному с Украиной проекту, хотя и не лишен космических амбиций, но вполне прагматичен. Бразильские специалисты считают, что «Циклон-4» может рассчитывать на 10% мирового рынка космических запусков (до кризиса общий объем данного рынка составлял около 100 млрд. долл.). На сегодня международные эксперты заявляют о том, что в мире расходы на космос растут, коммерческие заказы на спутники и их запуск восстановились и стабилизировались, появились новые исследовательские инициативы. Одним из главных факторов роста космического рынка называют спутниковое телевидение, рынок которого оценивается в 40 млрд. долл. Растет спрос на спутниковый Интернет и радиовещание, расширяются возможности системы глобального позиционирования. Таким образом «Циклон-4», несмотря на отдельные недостатки, имеет довольно неплохие перспективы, как минимум, проект однозначно самоокупаемый, а уже одно это должно было бы стать стимулом для всесторонней государственной поддержки. Все же статус космической державы - это огромный плюс для Украины как с точки зрения инвестпривлекательности, так и банального престижа.

Но вдруг выясняется, что в статье Бюджетного кодекса, оговаривающей проекты, привлечение инвестиций в которые возможно под государственные гарантии, не нашлось места для «Циклона-4». Хотя для проектов под Евро-2012 и для «Укравтодора» нашлись... Ну что тут скажешь, похоже, у предприятий космической отрасли просто отсутствует лобби в Кабмине. Да и откуда ему взяться, ведь он бурно расцветает на откатах, а тут ими особо не пахнет.

Удачное стечение обстоятельств

Для завершения работ по проекту «Циклон-4», как отмечает Ю.Алексеев, украинским предприятиям необходимо 260 млн. долл. По его словам, только благодаря вмешательству Президента и премьер-министра, Верховной Радой было принято дополнение к Бюджетному кодексу. «Если ранее в Бюджетном кодексе было прописано, что госгарантии на привлечение кредитов можно было в этом году предоставлять только под Евро-2012 и проекты «Укравтодора», то теперь там появился третий пункт - «Циклон-4». Мы уже подали данные о необходимом финансировании, первый вице-премьер Андрей Клюев пообещал нам, что до конца апреля вопрос будет решен. Тендер на привлечение кредита мы уже предварительно объявляли и, я надеюсь, в ближайшее время проблема будет решена», - подчеркнул председатель ГКАУ.

Он констатировал, что бразильская сторона уже инвестировала в реализацию проекта «Циклон-4» на 50 млн. долл. больше, чем Украина. «Общая сумма освоенных средств по этому проект составляет около 260 млн. долл.», - добавил Ю.Алексеев.

Да уж, ГКАУ крупно повезло с тем, что визит Президента Украины Виктора Януковича в Бразилию в мае т.г. был анонсирован им лично еще в феврале. Понятно, что главе государства было бы крайне неловко перед своей бразильской коллегой Дилмой Роуссефф за невыполнение обязательств по «Циклону-4». Других причин резкой активизации Кабмина и ВР в вопросе финансирования проекта просто не обнаруживается.

Остается надеяться, что проблема с предоставлением госгарантий под привлечение кредитов была последним препятствием на пути «Циклона» в Бразилию. «Хотя ранее планировалось осуществить первый пуск «Циклона-4» с космодрома Алкантара в 2012 году, но я думаю, что он состоится не ранее первого полугодия 2013 года потому, что мы практически полгода простояли из-за отсутствия финансирования», - прогнозирует Ю.Алексеев.

Конечно, нельзя говорить, что «Циклон-4» - это единственное, чем осталось заниматься украинской космической отрасли. Как уже отмечалось, ГКАУ работает над подготовкой запуска отечественного спутника «Сич-2». В этом года после трехлетнего перерыва планируется возобновить работу над проектом «Морской Старт». На май запланирован пуск ракеты-носителя с плавучего космодрома, всего по программе «Морской Старт» в 2011 году намечено осуществить 2 пуска.

В целом, по данным Ю.Алексеева, в 2011 году ожидается 7 пусков ракет-носителей, изготовленных с участием Украины. Стоит отметить, что в 2010 году их было всего 3.

Есть планы и на 2012 год. Но тут нельзя не напомнить, что в канун 50-летия Дня космонавтики штат ГКАУ был сокращен на 26%, теперь в агентстве работают всего 130 человек. Кто-то скажет, ну и замечательно - сокращают чиновников, которые паразитировали на предприятиях космической отрасли. Но если вспомнить о том, что на НКАУ, а теперь и на ГКАУ, постоянно пытаются возложить явно несвойственные ему функции, то 130-ти человек в центральном органе управления космической отраслью страны окажется явно недостаточно. К примеру, ранее НКАУ курировало утилизацию боеприпасов в Украине, и сейчас по-прежнему отвечает за координацию утилизации твердого ракетного топлива на Павлоградском химзаводе. К тому же в условиях хронического недофинансирования агентство постоянно ищет возможности заработать собственными силами. «В прошлом году мы работали по мониторингу лесных пожаров, каждые 2 часа агентство предоставляло в Кабмин информацию о возможности их возникновения. Сейчас мы можем участвовать в создании земельного кадастра. Грядет земельная реформа, и мы можем, используя информацию со спутников, каждому человеку сказать, каким участком земли он владеет. Мы настроили свою систему на предсказание паводков в связи с таянием льдов на реках. Есть методика определения глубины залегания воды в засушливых регионах», - рассказал Ю.Алексеев.

Все эти проекты, безусловно, заслуживают внимания, но очень хотелось бы, чтобы они не стали для агентства единственной возможностью для выживания. Все-таки главная задача ГКАУ - формирование национальной политики в сфере освоения космического пространства, а не распаевание земельных участков.

Петр Черных (УНИАН)