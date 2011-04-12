Президентом и гендиректором компании Philips назначен Франс ван Хаутен

Компания Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI) объявила о назначении Франса ван ХАУТЕНА (Frans van HOUTEN) на пост президента и генерального директора компании на ближайшие 4 года.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Согласно сообщению, кандидатура Ф. ван ХАУТЕНА была утверждена на ежегодном собрании акционеров, решение которого вступает в силу с 1 апреля 2011 года.

Кроме того, общее собрание акционеров утвердило назначение Рона ВИРАХАДИРАКСА (Ron WIRAHADIRAKSA) и Питера НОТА (Pieter NOTA) членами Правления компании Philips, начиная с 1 апреля.

Джексон ТАЙ (Jackson TAI) был назначен членом Наблюдательного совета Philips, в то время как Кеес ван ЛЕДЕ (Cees van LEDE), Джон ТОМПСОН (John THOMPSON) и Хейно фон ПРОНДЗИНСКИ (Heino von PRONDZYNSKI) были переизбраны в качестве членов Наблюдательного совета. Все назначения в состав Наблюдательного совета вступили в силу 31 марта 2011 года.

Также на собрании было утверждено предложение Philips по увеличению выплат годовых дивидендов за 2010 год, которые составят 0,75 евро за акцию. В 2011 году дивиденды будут выплачены в денежной форме и акциями, по выбору акционера.

Справка УНИАН. Компания Royal Philips Electronics of the Netherlands (NYSE: PHG, AEX: PHI) занимает лидирующие позиции в разработке оборудования для кардиологии, неотложной помощи и медицинского обслуживания на дому, в области энергоэффективных светотехнических решений и инновационных систем освещения. На рынке потребительских товаров Philips занимается разработкой плоских телевизоров, электробритв и средств личной гигиены, портативных телевизоров и DVD, а также приборов и средств для ухода за полостью рта.

Представительства компании имеются более чем в 60 странах мира.

Объем продаж компании в 2010 году составил 25,4 млрд. евро.