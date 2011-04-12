Украина заинтересована в скорейшей достройке крейсера «Украина» - Азаров

Украина заинтересована в скорейшей достройке крейсера «Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с председателем правительства РФ Владимиром ПУТИНЫМ в Киеве.

«Хотел бы подтвердить заинтересованность Украины в достройке в ближайшее время и реализации ракетного крейсера «Украина», - сказал Н.АЗАРОВ, отметив, что украинская сторона готова обеспечить необходимое техническое и экспертное сопровождение этого проекта.

Он попросил В.ПУТИНА проинформировать украинскую сторону о позиции Российской Федерации по этому проекту.

Справка УНИАН. Ракетный крейсер был заложен на государственном предприятии “Судостроительный завод имени 61-го коммунара” в Николаеве в сентябре 1984 года по заказу Военно-морского флота СССР и спущен на воду в августе 1990 года.

С 1992 по 1995 год крейсер строился по заказу Министерства обороны Украины. В 1996-1998 годах строительство было прекращено. В 1999 году был заключен новый контракт с Министерством обороны Украины на продолжение строительства крейсера для потребностей Военно-Морских сил Украины. С 2001 года строительство корабля вновь прекратилось.

17 мая 2010 года президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ договорились о достройке ракетного крейсера «Украина». Говоря о перспективах сотрудничества в сфере судостроения, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что главы государств договорились о достройке с помощью российской стороны крейсера «Украина», находящегося в Николаеве на судостроительном заводе имени 61-го коммунара.

Верховная Рада 6 июля отменила постановление о присвоении ракетному крейсеру названия “Украина”. Как отмечалось в пояснительной записке к постановлению, с учетом того, что достройка и принятие ракетного крейсера в состав ВМС Украины не предусмотрены, нецелесообразно, чтобы крейсер носил название “Украина”.

27 февраля 2011 года министр обороны РФ Анатолий СЕРДЮКОВ заявил, что Россия ждет приемлемого предложения со стороны Украины по условиям приобретения РФ ракетного крейсера.